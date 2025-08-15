Συμβόλαιο διάρκειας έξι ετών υπέγραψε στη Λίβερπουλ ο Τζιοβάνι Λεόνι. Οι «κόκκινοι» ανακοίνωσαν σήμερα (15/8) την προσθήκη του 19χρονου Ιταλού αμυντικού, αφού πρώτα κατέβαλαν 35 εκατ. ευρώ στην Πάρμα για να τον εντάξουν στο δυναμικό τους.

Στις πρώτες δηλώσεις του ως μέλος των πρωταθλητών Αγγλίας, ο Λεόνι επισήμανε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Η Λίβερπουλ είναι ένας από τους μεγαλύτερους συλλόγους του κόσμου! Είναι αδύνατο να πεις όχι σε μία τέτοια πρόκληση».

 

