Συμβόλαιο διάρκειας έξι ετών υπέγραψε στη Λίβερπουλ ο Τζιοβάνι Λεόνι. Οι «κόκκινοι» ανακοίνωσαν σήμερα (15/8) την προσθήκη του 19χρονου Ιταλού αμυντικού, αφού πρώτα κατέβαλαν 35 εκατ. ευρώ στην Πάρμα για να τον εντάξουν στο δυναμικό τους.

Στις πρώτες δηλώσεις του ως μέλος των πρωταθλητών Αγγλίας, ο Λεόνι επισήμανε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Η Λίβερπουλ είναι ένας από τους μεγαλύτερους συλλόγους του κόσμου! Είναι αδύνατο να πεις όχι σε μία τέτοια πρόκληση».

We have completed the signing of defender Giovanni Leoni from Parma, subject to international clearance and a successful work permit application ✍️😄 — Liverpool FC (@LFC) August 15, 2025

Giovanni Leoni is a Red. pic.twitter.com/xMXH9fXnVp — Liverpool FC (@LFC) August 15, 2025