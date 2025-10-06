Ο Ιμπραχίμα Κονατέ απάντησε αρνητικά στην πρόταση να βάλει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο συνεργασίας με τη Λίβερπουλ. Ο Γάλλος διεθνής κεντρικός αμυντικός πήγε στο «Άνφιλντ» το καλοκαίρι του 2021 από τη Λειψία αντί 35 εκατ. ευρώ και τα τελευταία δύο χρόνια είναι βασικό και αναντικατάστατο στέλεχος στην αγγλική ομάδα, η οποία του πρότεινε να υπογράψει νέο τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Ο 25χρονος Γάλλος διεθνής στόπερ έχει στα χέρια του πρόταση για ανανέωση της συνεργασίας του μέχρι το 2030, έναντι έξι εκατ. ευρώ σ’ ετήσια βάση, αλλά απάντησε αρνητικά, φουντώνοντας τις φήμες πως έχει αποφασίσει ν’ ακολουθήσει το παράδειγμα του Τρεντ Αλεξάντερ Άρνολντ και να πάει ως ελεύθερος στην Ρεάλ Μαδρίτης, όταν λήξει το συμβόλαιό του με τους «κόκκινους», στο τέλος της σεζόν.

Σύμφωνα μάλιστα με την αθλητική εφημερίδα της Μαδρίτης «AS» η Ρεάλ έχει προτείνει στον μάνατζερ του πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας με ετήσιες αποδοχές κοντά στα δέκα εκατ. ευρώ και θεωρεί πως το επόμενο καλοκαίρι θα τον εντάξει ως ελεύθερο στο ρόστερ της, όπως έκανε και με τον Άρνολντ. Από την πλευρά της η Λίβερπουλ, σύμφωνα με την ιστοσελίδα «Fichajes» ετοιμάζει πρόταση 50 εκατ. ευρώ για να πάρει στη θέση του Κονατέ τον Ρόναλντ Αραούχο από την Μπαρτσελόνα, καθώς αποσύρθηκε από τη διεκδίκηση του Μαρκ Γκέιγ της Κρίσταλ Πάλας.

Ο 26χρονος Ουρουγουανός διεθνής στόπερ υπέγραψε στις αρχές του χρόνου νέο συμβόλαιο με την πρωταθλήτρια Ισπανίας μέχρι τις 30 Ιουνίου 2031, αλλά πιθανότατα δεν θα είναι και την επόμενη σεζόν στο «Καμπ Νου», καθώς η διοίκηση έχει αποφασίσει να τον παραχωρήσει για να ενισχύσει τα οικονομικά της.

Το προηγούμενο συμβόλαιο του Αραούχο ίσχυε μέχρι το 2026 και η Μπαρτσελόνα έχει ήδη δεχτεί προτάσεις για την παραχώρησή του και έχει αποφασίσει να τον παραχωρήσει τον Ιανουάριο ή στο τέλος της σεζόν, λόγω των γνωστών οικονομικών προβλημάτων της.

Το σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει πως επίσης Τσέλσι, Γιουβέντους και Μπάγερν Μονάχου έχουν ήδη προσεγγίσει τον μάνατζέρ του και δεν αποκλείεται η «Μπάρτσα» να παραχωρήσει τα δικαιώματά του, αρκεί κάποια ομάδα να πληρώσει 65 εκατ. ευρώ.