H Λίβερπουλ βρίσκεται σε πολύ κακή αγωνιστική περίοδο, μετά την ήττα και από την Τσέλσι (2-1), έχοντας πλέον τρία σερί αρνητικά αποτελέσματα.

Για την Λίβερπουλ είχαν προηγηθεί οι ήττες από Κρίσταλ Πάλας (2-1) και Γαλατασαράι (1-0), σε μια συγκυρία που πηγαίνει τους «Reds» 2,5 χρόνια πίσω, όταν και πάλι είχαν ένα τέτοιο αρνητικό σερί.

Η τελευταία φορά που η Λίβερπουλ γνώρισε τρεις σερί ήττες ήταν στα μέσα Μαρτίου του 2023, όταν και είχε χάσει κατά σειρά από Μπόρνμουθ (1-0), Ρεάλ Μαδρίτης (1-0) και Μάντσεστερ Σίτι (4-1).