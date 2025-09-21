Ο πρώην τεχνικός της ομάδας Ποδοσφαίρου Γυναικών της Λίβερπουλ, Ματ Μπίαρντ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 47 ετών, βυθίζοντας στη θλίψη το βρετανικό ποδόσφαιρο. Ο Ματ Μπίαρντ διετέλεσε προπονητής της ομάδας γυναικών της Λίβερπουλ από το 2012 έως το 2015 και εν συνεχεία επέστρεψε στις «κόκκινες» από το 2021 έως το 2025.

Μάλιστα, υπό την τεχνική καθοδήγησή του η Λίβερπουλ κατέκτησε «back to back» τίτλους, το 2013 και το 2014 στη Women’S Super League.

Είχε αφιερωθεί στην προπονητική ομάδων γυναικών στο ποδόσφαιρο, ανάμεσα στις οποίες η Τσέλσι, οι Μίλγουλ Λαϊονέσιζ, η Γουέστ Χαμ και η Μπέρνλι. Στις ΗΠΑ, ο Ματ Μπίαρντ διετέλεσε τεχνικός των Μπόστον Μπρέικερς.

Στη συλλυπητήρια ανακοίνωσή της, η Λίβερπουλ αναφέρει: «Σε κατάσταση σοκ αισθανόμαστε στη Λίβερπουλ FC για τον αιφνίδιο θάνατο του πρώην προπονητή της ομάδας γυναικών μας, Ματ Μπίαρντ. Είμαστε συγκλονισμένοι. Οι σκέψεις όλων μας στον σύλλογο βρίσκονται με την οικογένεια και τους φίλους του Ματ σε αυτές τις τόσο δύσκολες ώρες».