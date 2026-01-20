Στην αποστολή της Λίβερπουλ για τον αυριανό αγώνα του Champions League κόντρα στη Μαρσέιγ συμπεριελήφθη ο Μοχάμεντ Σαλάχ.

Ο Αιγύπτιος αστέρας, άμα τη επιστροφή του από το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, βρίσκεται μεταξύ των 20 παικτών των “Reds” για την αναμέτρηση στο «Βελοντρόμ».

Αντίθετα, ο Ιμπραήμα Κονατέ δεν θα ταξιδέψει για τη Μασσαλία, με την απουσία του -σύμφωνα με τα ΜΜΕ- να οφείλεται σε προσωπικούς λόγους και ως εκ τούτου δεν σχετίζεται με τραυματισμό.

Ο Γάλλος διεθνής κεντρικός αμυντικός δεν εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια των πρώτων 15 λεπτών της προπόνησης που ήταν ανοιχτή στον Τύπο το πρωί της Τρίτης στο Λίβερπουλ, σε αντίθεση με τον Μοχάμεντ Σαλάχ.

Ο Αιγύπτιος επιθετικός έπαιξε στον αγώνα για την τρίτη θέση εναντίον της Νιγηρίας το Σάββατο στο Μαρόκο (2-4 στα πέναλτι η Νιγηρία/0-0 στα 120′).

Την Παρασκευή (16/1), ο Άρνε Σλοτ ανέφερε ότι ο Σαλάχ θα επέστρεφε «την επόμενη εβδομάδα», χωρίς να διευκρινίσει αν αυτό περιελάμβανε τον αγώνα εναντίον της Μαρσέιγ.

Πριν αναχωρήσει για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, ο 33χρονος επιθετικός έχασε τη θέση του βασικού του στη Λίβερπουλ, όπου βρίσκεται από το 2017 και έχει κερδίσει κάθε σημαντικό τρόπαιο στην Αγγλία και την Ευρώπη.

Παραπονέθηκε δημόσια για αυτόν τον ξαφνικό… υποβιβασμό και άφησε να εννοηθεί ότι ήταν πιθανή η φυγή του από το Άνφιλντ.