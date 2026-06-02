Ο Κένι Νταλγκλίς αποκάλυψε ότι υποβάλλεται σε θεραπεία για καρκίνο, γνωστοποιώντας ο ίδιος την είδηση μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο 75χρονος θρύλος της Λίβερπουλ, που κατέκτησε περισσότερους από 30 τίτλους με τους «κόκκινους» ως ποδοσφαιριστής και προπονητής, ανέφερε με το χαρακτηριστικό του χιούμορ ότι η θεραπεία «πηγαίνει καλά», αφήνοντας αιχμές για τις… τεχνολογικές του δεξιότητες που οδήγησαν, όπως είπε, στη δημοσιοποίηση της είδησης.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr