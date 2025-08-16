Η Λίβερπουλ πήρε το πρώτο «τρίποντο», επικρατώντας με 4-2, στον αγώνα με τον οποίο «άνοιξε η αυλαία» της νέας σεζόν στην Premier League, χάρη στην ενέργεια που έφερε και το γκολ που πέτυχε ο Φεντερίκο Κιέζα μετά την ισοφάριση σε 2-2 από τους φιλοξενούμενους.

Πριν τη σέντρα, συγκίνηση υπήρξε στο «Άνφιλντ», όταν οι παίκτες των δύο ομάδων παρατάχθηκαν αγκαλιασμένοι, ενώ από τις εξέδρες αντήχησε το “You’ll Never Walk Alone”, με τους φιλάθλους να υψώνουν πλακάτ που σχημάτιζαν το «DJ20», προς τιμήν του Πορτογάλου Ντιόγκο Ζότα και του αδερφού του, Αντρέ Σίλβα. Ακολούθησε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη τους. Το όνομά του Ντιόγκο Ζότα εξάλλου… είχε συμπεριληφθεί στo match programme.

Στο αγωνιστικό μέρος, τα γκολ των Εκιτικέ (37΄) και Χάκπο (49΄) επέτρεψαν στους «κόκκινους» να προηγηθούν με 2-0.

A Hugo goal on his Premier League debut 💫 pic.twitter.com/QbggZsGt7M — Liverpool FC (@LFC) August 15, 2025

Cody on target 🫡 pic.twitter.com/6N4Rx5An7z — Liverpool FC (@LFC) August 15, 2025

Όμως, η Μπόρνμουθ ισοφάρισε με δύο διαδοχικά γκολ του Σεμένιο (64΄ και 76΄). Ο Άρνε Σλοτ… θα έβλεπε έναν παίκτη με μικρή συμμετοχή την περσινή σεζόν, τον Φεντερίκο Κιέζα, να τον δικαιώνει για την αλλαγή, αφού μόλις 6 λεπτά αφού πάτησε στον αγωνιστικό χώρο… βρήκε δίχτυα για το 3-2 της Λίβερπουλ (στο 88ο λεπτό).

Fede with a huge moment in front of the Kop 🔴🇮🇹 pic.twitter.com/6yzDDIjtWw — Liverpool FC (@LFC) August 15, 2025

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ, στο 95’, διαμόρφωσε το τελικό 4-2.

Salah on the opening day. Again. 👑 pic.twitter.com/cUmvGqMIz8 — Liverpool FC (@LFC) August 15, 2025

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 1ης αγωνιστικής της Premier League:

Λίβερπουλ-Μπόρνμουθ 4-2 (37΄ Εκιτικέ, 49΄Χάκπο, 88΄ Κιέζα, 95΄ Σαλάχ – 64′, 76΄ Σεμένιο)

Αστον Βίλα-Νιούκαστλ 16/8

Μπράιτον-Φούλαμ 16/8

Σάντερλαντ-Γουέστ Χαμ 16/8

Τότεναμ-Μπέρνλι 16/8

Γουλβς-Μάντσεστερ Σίτι 16/8

Νότιγχαμ-Μπρέντφορντ 17/8

Τσέλσι-Κρίσταλ Πάλας 17/8

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Αρσεναλ 17/8

Λιντς-Εβερτον 18/8