Πολλοί είναι αυτοί που έχουν διαφωνήσει με την κίνηση του Μοχάμεντ Σαλάχ να εκφράσει ανοιχτά τα παράπονά του για την αντιμετώπιση που τυγχάνει, τόσο από τον Άρνε Σλοτ, όσο και γενικά από τη διοίκηση των πρωταθλητών Αγγλίας, ειδικά σε μία περίοδο που οι «ρεντς» είναι σε πολύ δύσκολη φάση, λόγω των χαμηλών αγωνιστικών «πτήσεών» τους.

Τελευταίος που άσκησε κριτική στον Αιγύπτιο αστέρα για τη στάση που κράτησε στο εν λόγω ζήτημα ήταν ο Τιερί Ανρί.

Ο άλλοτε αστέρας της Άρσεναλ πήρε θέση στο θέμα που έχει προκύψει, τονίζοντας ότι ο Σαλάχ κακώς λειτούργησε με αυτόν τον τρόπο, βάζοντας το προσωπικό του συμφέρον πάνω από τον σύλλογο.

«Κι εγώ είχα προβλήματα με τον Βενγκέρ και με τον Γκουαρντιόλα. Με έχετε ακούσει ποτέ να μιλάω δημόσια γι’ αυτό; Ποτέ.

Είχα και εγώ προβλήματα με τους προπονητές, αλλά προστάτεψα τον σύλλογο που έπαιζα», ανέφερε σχετικά ο Τιερί Ανρί.