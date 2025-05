Η μεγάλη παρέλαση της ομάδας της Λίβερπουλ για την κατάκτηση του 20ού τίτλου του συλλόγου στην Premier League, αμαυρώθηκε από ένα θλιβερό περιστατικό. Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Liverpool Echo», ένα αυτοκίνητο χτύπησε «πλήθος πεζών» στο κέντρο της πόλης του Λίβερπουλ, κατά τη διάρκεια των εορτασμών για το πρωτάθλημα Αγγλίας που κατέκτησαν οι «reds».

Τα βρετανικά μέσα κάνουν λόγο για δεκάδες τραυματίες. Ωστόσο, μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 3 τραυματίες.

«Ένας 53χρονος λευκός Βρετανός από την περιοχή του Λίβερπουλ» συνελήφθη για την παράσυρση πεζών, κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών, επιβεβαίωσε η αστυνομία.

«Θα παρακαλούσαμε τον κόσμο να μην κάνει εικασίες σχετικά με τις συνθήκες που περιβάλλουν το αποψινό περιστατικό στη Γουότερ Στριτ στο κέντρο του Λίβερπουλ», τονίζουν.

Εκτεταμένες έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες που οδήγησαν σε αυτό το περιστατικό στο Λίβερπουλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης φαίνεται να γλίτωσε την τελευταία στιγμή το λιντσάρισμα από το πλήθος.

Η Αστυνομία του Λίβερπουλ επιβεβαίωσε πως συνελήφθη ένα άτομο μετά το συμβάν, επισημαίνοντας σε επίσημη τοποθέτησή της: «Αυτή τη στιγμή ασχολούμαστε με αναφορές για τροχαία σύγκρουση (RTC) στο κέντρο της πόλης του Λίβερπουλ».

«Υπήρξε η ενημέρωση πως λίγο μετά τις 6 μ.μ. σήμερα, Δευτέρα 26 Μαΐου, ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε αρκετούς πεζούς στην οδό Water. Το αυτοκίνητο σταμάτησε στο σημείο και ένας άνδρας έχει συλληφθεί. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο σημείο», ανέφερε η Αστυνομία, χωρίς να έχουν γίνει για την ώρα γνωστά τα αίτια της «τρελής» κούρσας του αυτοκινήτου.

Ένα μη επαληθευμένο βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media και φέρεται να καταγράφει το περιστατικό, δείχνει ένα μεγάλο γκρι αυτοκίνητο να περνά μέσα από πλήθος φιλάθλων που είχαν παραταχθεί κατά μήκος του δρόμου, κάνοντας σε κάποια στιγμή κίνηση να αποφύγει το πιο πυκνοκατοικημένο σημείο.

Κάποιοι άνθρωποι εθεάθησαν να είναι ξαπλωμένοι στο οδόστρωμα, με αναφορές να κάνουν λόγο για τουλάχιστον τρεις τραυματίες. Ένας φωτορεπόρτερ του Reuters ανέφερε ότι στο σημείο βρίσκονται πολλά ασθενοφόρα, ενώ έχει στηθεί και μία σκηνή από κοντινά πυροσβεστικά οχήματα, προκειμένου να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες προς τους τραυματίες.

Ένα αυτοκίνητο μπούκαρε με ταχύτητα μέσα στο πλήθος, στην οδό Γουότερ, και παρέσυρε δεκάδες ανθρώπους στον διάβα του. Οι σκηνές είναι τρομακτικές, με ανθρώπους να σωριάζονται στο έδαφος.

Παρόλα αυτά, η άμεση επέμβαση του κόσμου και της αστυνομίας είχε ως αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να ακινητοποιηθεί και άμεσα να συλληφθεί ο οδηγός, ο οποίος είναι άνδρας.

🇬🇧 | URGENTE: Un automóvil atropelló a varios peatones en el centro de la ciudad de Liverpool durante las celebraciones del título de la Premier League inglesa, según el periódico Liverpool Echo.

pic.twitter.com/cyolJYTUOO — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 26, 2025

The Police have informed the Liverpool Echo News that this incident is a ‘Road Traffic Collision,’ and that the car ‘stopped at the scene.’

Their wording makes it seem like a complete accident. pic.twitter.com/IwlGJM9QNl

— Sydney Jones 🇬🇧 (POB) 🟣 (@JournoJones05) May 26, 2025