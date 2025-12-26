Οι δύο γιοι του Ντιόγκο Zότα, Ντίνις και Ντουάρτε θα ενταχθούν στις μασκότ στο «Άνφιλντ» όταν η Λίβερπουλ αντιμετωπίσει τη Γουλβς το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου στην Premier League, ανέφεραν οι «Times».

Ο Πορτογάλος επιθετικός, ο οποίος έπαιξε και για τις δύο ομάδες της Premier League, σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα μαζί με τον μικρότερο αδελφό του, Αντρέ (25 ετών) 3 Ιουλίου στη βορειοδυτική Ισπανία. Ήταν 28 ετών.

Ο Ζότα εντάχθηκε στους Γουλβς δανεικός από την Ατλέτικο Μαδρίτης το 2017 και μεταγράφηκε μόνιμα στον σύλλογο την επόμενη χρονιά. Στη συνέχεια υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο το 2020 με τη Λίβερπουλ, όπου κέρδισε τον τίτλο πρωταθλήματος νωρίτερα φέτος.

Ο αγώνας του Σαββάτου σηματοδοτεί την πρώτη φορά που η Λίβερπουλ και οι Γουλβς συναντώνται μετά τον θάνατο του Ζότα.

Η σύζυγος του Γιότα, Ρούτε Καρντόσο, και οι δύο γιοι της, Ντίνις και Ντουάρτε, ήταν παρόντες στα εναρκτήρια εντός έδρας παιχνίδια της Premer League τόσο για τη Λίβερπουλ όσο και για τη Γουλβς τον Αύγουστο.