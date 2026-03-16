Η Λίβερπουλ αποφάσισε να διατηρήσει στο δυναμικό της τον Άλισον Μπέκερ, παρότι υπάρχει έντονος προβληματισμός για τη συχνότητα των τραυματισμών του Βραζιλιάνου διεθνή τερματοφύλακα.

Οι «ρεντς» ενεργοποίησαν τη ρήτρα στο συμβόλαιο του για την αυτόματη επέκταση της συνεργασίας τους για ένα επιπλέον χρόνο και πλέον ο Άλισον θα παραμείνει στο «Άνφιλντ» τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Ο 33χρονος διεθνής γκολκίπερ είχε προτάσεις από Γιουβέντους και Γαλατασαράι, αλλά τελικά θα παραμείνει στην Αγγλία.

Στο παρελθόν είχε αγωνιστεί για δύο χρόνια στη Ρόμα (2016-18) και στη συνέχεια εντάχθηκε στο δυναμικό της Λίβερπουλ.