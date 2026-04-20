Ο Ιμπραχίμα Κονατέ δήλωσε πως είναι «κοντά» σε συμφωνία για νέο συμβόλαιο με τη Λίβερπουλ. Ο 26χρονος Γάλλος αμυντικός, του οποίου το τρέχον συμβόλαιο λήγει αυτό το καλοκαίρι, βρίσκεται σε συνομιλίες με τον σύλλογο για επέκταση από τον Οκτώβριο του 2024.

Το αδιέξοδο οδήγησε σε εικασίες για το μέλλον του, ωστόσο η κατάσταση φαίνεται να ξεκαθαρίζει. «Για πολύ καιρό έχουμε μιλήσει με τον σύλλογο και είμαστε κοντά σε μια συμφωνία», δήλωσε στους δημοσιογράφους μετά τη νίκη με 2-1 επί της Έβερτον την Κυριακή.

«Βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Σίγουρα, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να είμαι εδώ την επόμενη σεζόν. Αυτό ήθελα πάντα. Έχω μια ιδιαίτερη σχέση όχι μόνο με τους οπαδούς, αλλά και με κάθε άτομο που εργάζεται στον σύλλογο. Είναι ένας τόσο καταπληκτικός σύλλογος, μια καταπληκτική οικογένεια. Αυτός ο σύλλογος σημαίνει τόσα πολλά για μένα», είπε.

Ο Κονατέ, ο οποίος έχει κάνει 178 εμφανίσεις για τον σύλλογο, από τότε που έφτασε για 36 εκατομμύρια λίρες από τη Λειψία το 2021, αναμένει ότι η Λίβερπουλ θα επιστρέψει διεκδικώντας τρόπαια την επόμενη σεζόν μετά από μια μεταβατική σεζόν για την ομάδα του Άρνε Σλοτ και τις επικείμενες καλοκαιρινές αποχωρήσεις των Μοχάμεντ Σαλάχ και Άντι Ρόμπερτσον.

Με τη Ρεάλ Μαδρίτης να αποσύρει το ενδιαφέρον της πριν από τα Χριστούγεννα και την ανάγκη της Μπάγερν Μονάχου να μειώνεται τον Φεβρουάριο, όταν ο Νταγιότ Ουπαμεκάνο επέκτεινε το συμβόλαιό του, ήταν όλο και πιο δύσκολο να φανεί σε ποιον άλλον κορυφαίο ευρωπαϊκό σύλλογο θα μπορούσε να είχε ενταχθεί ο 26χρονος αμυντικός αυτό το καλοκαίρι.