Ο Μπράντλεϊ Μπαρκολά προβάρει τα κόκκινα. Ο 23χρονος φορ ετοιμάζεται να μετακομίσει από το Παρίσι στο μεγάλο λιμάνι της Αγγλίας, καθώς η Λίβερπουλ ήρθε σε συμφωνία με την Παρί Σεν Ζερμέν για την απόκτησή του, καταβάλλοντας 123 εκατομμύρια λίρες, δηλαδή περίπου 144 εκατ. ευρώ!

Σύμφωνα με το BBC, οι «κόκκινοι» θα πληρώσουν αρχικά 106 εκατομμύρια λίρες, ενώ τα μπόνους επίτευξης στόχων να φτάνουν τα 17 εκατομμύρια. Εν τω μεταξύ, το «The Athletic» υποστηρίζει πως ο παίκτης θα υπογράψει πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας.

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