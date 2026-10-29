Μήνυμα σε όσους πάσχουν από κατάθλιψη και εν γένει αντιμετωπίζουν προβλήματα έστειλε ο Ρόναλντ Αραούχο ο οποίος για μικρό χρονικό διάστημα απείχε από το ποδόσφαιρο για ψυχολογικούς λόγους.

Ο διεθνής Ουρουγουανός αμυντικός της Λίβερπουλ σε συνέντευξή του στους Times, περιέγραψε πόσο σημαντικό ήταν να αναγνωρίσει τις δυσκολίες του και να ζητήσει το χρόνο που χρειαζόταν για να φροντίσει την ψυχική του υγεία.

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