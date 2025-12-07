Αιχμές κατά της διοίκησης της Λίβερπουλ για τη συμπεριφορά προς το πρόσωπό του άφησε ο Μοχάμεντ Σαλάχ με δηλώσεις του μετά το ματς πρωταθλήματος με τη Λιντς στο «Έλαντ Ρόουντ» (3-3), στο οποίο δεν χρησιμοποιήθηκε, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησής του από τους «κόκκινους».

Σε συνέντευξή του μετά τον αγώνα ο Αιγύπτιος εξτρέμ ξέσπασε κατά του συλλόγου και του προπονητή των «ρεντς», Άρνε Σλοτ, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι αισθάνεται πως έχει γίνει αποδιοπομπαίος τράγος για την κακή «εκκίνηση» της ομάδας στη σεζόν, ενώ υπονόησε ότι μπορεί να μην του έχει μείνει πλέον πολύς χρόνος στο «Άνφιλντ».

«Είμαι πολύ, πολύ απογοητευμένος, για να είμαι δίκαιος. Έχω κάνει τόσα πολλά γι’ αυτήν την ομάδα, όλοι μπορούν να το δουν αυτό στη διάρκεια των χρόνων και ειδικά την περσινή σεζόν» είπε ο Σαλάχ στους δημοσιογράφους στη μικτή ζώνη μετά τον αγώνα, πριν… εκτοξεύσει τα «βέλη» του στην ηγεσία της ομάδας: «Δεν ξέρω, φαίνεται ότι η ομάδα με θυσιάζει για προσωπικό όφελος. Έτσι το ένιωσα, έτσι το νιώθω. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι κάποιος θέλει να πέσει όλη η ευθύνη σε εμένα. Ο σύλλογος μου υποσχέθηκε κάποια πράγματα το καλοκαίρι, πολλές υποσχέσεις και τίποτα μέχρι στιγμής».

Ο 33χρονος άσος, ο οποίος υπέγραψε διετή επέκταση συμβολαίου τον Απρίλιο, μετακόμισε το καλοκαίρι του 2017 στη Λίβερπουλ, με την οποία έχει κατακτήσει -μεταξύ άλλων- δύο τίτλους στην Premier League και ένα Champions League, ενώ έχει απολογισμό 250 γκολ και 116 ασίστ σε 420 αναμετρήσεις με τους «κόκκινους» σε όλες τις διοργανώσεις. Όμως, μετά από μια μέτρια «εκκίνηση» στη σεζόν, δεν έχει συμπεριληφθεί στο αρχικό σχήμα στα τελευταία τρία παιχνίδια, ενώ έχει αγωνιστεί μόνο 45 λεπτά.

Η Λίβερπουλ αναμετράται την Τρίτη με την Ίντερ στο Μιλάνο για το Champions League, ενώ το προσεχές Σάββατο υποδέχεται την Μπράιτον για το πρωτάθλημα, δύο παιχνίδια που ενδέχεται να σηματοδοτήσουν το τέλος της θητείας του Σαλάχ στο Μέρσεϊσαϊντ.

«Τηλεφώνησα στη μαμά και τον μπαμπά μου χθες, τους είπα να έρθουν στον αγώνα με την Μπράιτον, δεν έχει σημασία αν παίξω ή όχι. Θα το απολαύσω. Θα δούμε τι θα συμβεί, αλλά στο μυαλό μου, θα απολαύσω αυτό το παιχνίδι, αν παίξω ή όχι, αν είμαι στον πάγκο ή όχι» τόνισε ο Σαλάχ, ο οποίος αναχωρεί στις 15 Δεκεμβρίου για τις υποχρεώσεις του με την εθνική Αιγύπτου ενόψει της τελικής φάσης του Κόπα Άφρικα που θα διεξαχθεί στο Μαρόκο το διάστημα 21 Δεκεμβρίου-18 Ιανουαρίου, και συνέχισε: «Δεν ξέρω τι θα συμβεί τώρα, οπότε απλώς θα βρίσκομαι στο “Άνφιλντ”, θα αποχαιρετήσω τους οπαδούς πριν πάω στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, γιατί δεν ξέρω τι θα συμβεί όταν θα είμαι εκεί».

Στις δηλώσεις που έκανε, από την πλευρά του, ο Σλοτ μετά την ισοπαλία με τη Λιντς είπε ότι άφησε τον Σαλάχ στον πάγκο, επειδή ένιωθε ότι η ομάδα χρειαζόταν κάτι διαφορετικό. «Ήμασταν μπροστά στο σκορ με 2-0, ήμασταν μπροστά με 3-2. Σε εκείνο το χρονικό σημείο ήταν περισσότερο θέμα ελέγχου του παιχνιδιού και δεν χρειαζόμασταν ένα γκολ εκείνη τη στιγμή» επισήμανε ο Ολλανδός τεχνικός και συνέχισε, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Κανονικά, όταν χρειάζεσαι ένα γκολ, όπως την περασμένη εβδομάδα εναντίον της Σάντερλαντ, έβαλα τον Μο. Χρειαζόμασταν διαφορετικούς παίκτες. Πρέπει να αποδεχτούμε την κατάσταση, στην οποία βρισκόμαστε. Το βραχυπρόθεσμο μέλλον του Mo είναι ότι θα πάει στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, αλλά πριν από αυτό θα παίξουμε με την Ίντερ» κατέληξε.

Την παρελθούσα σεζόν ο Σαλάχ είχε απολογισμό 34 γκολ και 23 ασίστ σε 52 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις με τη Λίβερπουλ, η οποία στέφθηκε πρωταθλήτρια Αγγλίας, αλλά φέτος, με τους «ρεντς» να… παραπαίουν, μετράει μόλις πέντε γκολ και τρεις ασίστ σε 19 αναμετρήσεις.

Παράλληλα, ο Σαλάχ υπογράμμισε ότι η σχέση του με τον Σλοτ έχει διαλυθεί εντελώς: «Είχα μια καλή σχέση με τον προπονητή και ξαφνικά δεν έχουμε καμία σχέση. Δεν ξέρω γιατί, μου φαίνεται, όπως το βλέπω εγώ, ότι κάποιος δεν με θέλει στον σύλλογο».

Κατά την οκταετή θητεία του στη Λίβερπουλ, στην οποία εντάχθηκε προερχόμενος από τη Ρόμα, ο Σαλάχ έχει γίνει ο τρίτος καλύτερος σκόρερ στην Ιστορία των «ρεντς», πίσω από τους Ίαν Ρας και Ρότζερ Χαντ. «Δεν νομίζω ότι εγώ είμαι το πρόβλημα. Έχω κάνει τόσα πολλά γι’ αυτόν τον σύλλογο με τον σεβασμό που θέλω να παίρνω» επισήμανε, για να καταλήξει: «Και δεν χρειάζεται να παλεύω κάθε μέρα για τη θέση μου, επειδή την έχω κερδίσει».