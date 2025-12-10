Η Σαουδική Αραβία επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον της για τον Μοχάμεντ Σαλάχ. Μετά τις «εκρηκτικές» δηλώσεις του Αιγύπτιου επιθετικού της Λίβερπουλ, σχετικά με το μέλλον του, μια πηγή του Δημόσιου Ταμείου Επενδύσεων (PIF) της Σαουδικής Αραβίας, σε συνέντευξη που έδωσε στο AFP, επιβεβαίωσε την επιθυμία για την απόκτηση του Αιγύπτιου άσου κατά την διάρκεια της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου.

Το PIF, που ελέγχει αρκετούς μεγάλους συλλόγους στην Saudi Pro League, «παρακολουθεί στενά την κατάσταση του Σαλάχ», ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής για τον αγώνα του Champions League εναντίον της Ίντερ.

«Πιστεύουμε ότι υπάρχει πιθανότητα μεταγραφής, είτε δανεικού είτε με άμεση αγορά», συνέχισε η ίδια πηγή, διευκρινίζοντας ότι «δεν υπάρχουν ακόμη άμεσες διαπραγματεύσεις με την Λίβερπουλ».

Ωστόσο, ο στόχος παραμένει σαφής και είναι να γίνει η μεταγραφή τον προσεχή Ιανουάριο. «Όλοι οι παίκτες περνούν περιόδους… σκαμπανεβάσματος. Ο Σαλάχ είναι μόνο 33 ετών και έχει ακόμη πολλά να προσφέρει. Είναι ένα αστέρι του ποδοσφαίρου που αγαπιέται παγκοσμίως και θα έφερνε τεράστια αξία στην Saudi Pro League», πρόσθεσε η πηγή του PIF, που ισχυρίζεται ότι το ενδιαφέρον εκτείνεται πέρα από τους συλλόγους που ελέγχει.