Σαν να μην έφτανε στη Λίβερπουλ η κακή της εκκίνηση στην εφετινή Πρέμιερ Λιγκ και οι αγωνιστικές αδυναμίες, που παρουσιάζει στα παιχνίδια της, ήρθε το ξέσπασμα του Μοχάμεντ Σαλάχ, σχετικά με την αγωνιστική αντιμετώπιση που τυγχάνει από τον Άρνε Σλοτ και γενικότερα το ίδιο το κλαμπ, για να κάνει ακόμη χειρότερο το κλίμα στην περυσινή πρωταθλήτρια Αγγλίας.

Η απάντηση του Ολλανδού τεχνικού στους «μύδρους» που εξαπέλυσε ο Αιγύπτιος, μετά το ματς με τη Λιντς (3-3) ήταν να τον αφήσει εκτός αποστολής από τον προσεχή αγώνα με την Ίντερ, που θα διεξαχθεί την Τρίτη για την League Phase του Champions League.

Όπως ήταν φυσικό στη συνέντευξη Τύπου, εν όψει του ματς με τους «νερατζούρι», το θέμα που έχει προκύψει με τον Σαλάχ μονοπώλησε το ενδιαφέρον, με τον Σλοτ να δέχεται καταιγισμό ερωτήσεων για το τι έχει συμβεί με τον αστέρα των «ρεντς».

Ο τεχνικός της Λίβερπουλ ανέφερε με νόημα ότι «δεν έχω ιδέα αν θα παίξει ξανά», δίνοντας του πάντως την ευκαιρία της μεταμέλειας, τονίζοντας ότι «πάντα υπάρχει δρόμος επιστροφής».

«Τον έχουμε ενημερώσει ότι δεν ταξιδεύει μαζί μας. Αυτή είναι η μόνη επικοινωνία που έχουμε μαζί του. Πριν από το Σάββατο, οι δυο μας μιλήσαμε πολύ. Άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο.

Δεν νιώθω ότι υπάρχει σπασμένη σχέση αλλά έχει το δικαίωμα να νιώθει όπως νιώθει τα πράγματα. Δεν το ένιωσα καθόλου μέχρι το βράδυ του Σαββάτου, σίγουρα.

Όταν δεν τους βάζεις στο παιχνίδι, συνήθως οι παίκτες δεν συμπαθούν ιδιαίτερα τον προπονητή, αλλά εκείνος έδειξε σεβασμό προς στα μέλη του επιτελείου και στους συμπαίκτες του και προπονήθηκε πολύ σκληρά, οπότε ήμουν έκπληκτος όταν άκουσα ότι έκανε αυτά τα σχόλια.

Αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που ένας παίκτης δεν αγωνίζεται. Η αντίδρασή μου σε αυτό είναι επίσης σαφής και γι’ αυτό δεν είναι εδώ απόψε.

Ο μόνος που μπορεί να απαντήσει ως προς τον ποιον εννοούσε με τις δηλώσεις του, είναι ο ίδιος ο Μο. Μπορώ να μαντέψω, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό είναι το σωστό να κάνω αυτή τη στιγμή.

Είναι δύσκολο για μένα να καταλάβω ποιον εννοεί σε αυτή την περίπτωση, για να είμαι ειλικρινής. Πιστεύω ότι υπάρχει πάντα ο δρόμος της επιστροφής για έναν παίκτη. Η αντίδρασή του όταν έμαθε ότι δεν θα είναι στην αποστολή; Σύντομη.

Δεν έχω ιδέα για το αν έπαιξε με την Μπράιτον το τελευταίο παιχνίδι του με την Λίβερπουλ, δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση τη δεδομένη χρονική στιγμή», τόνισε ο Ολλανδός προπονητής στη συνέντευξη Τύπου, εν όψει του αγώνα με την Ίντερ.

Εν συνεχεία αναφερόμενος στους λόγους που άφησε τον Σαλάχ στον πάγκο στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Λιντς, επισήμανε:

«Έχω δοκιμάσει πολλές λύσεις, κάτι που είναι η δουλειά μου. Φαινόμασταν πολύ ευάλωτοι εναντίον της Νότιγχαμ και της Αϊντχόφεν, οπότε αποφάσισα να χρησιμοποιήσω έναν άλλο μέσο εναντίον της Γουέστ Χαμ, όπου πήραμε τη νίκη.

Τον έβαλα στο ημίχρονο εναντίον της Σάντερλαντ και μετά αποφάσισα να παίξω λίγο με σύστημα “διαμάντι” εναντίον της Λιντς, θα μπορούσα να είχα βάλει τον Μο στα δεξιά αντί για τον Εκιτικέ».