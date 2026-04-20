Ο Ντόμινικ Σόμποσλαϊ δήλωσε πως θέλει να παραμείνει για πολλά χρόνια στο «Άνφιλντ», ενώ και η Λίβερπουλ έχει ξεκαθαρίσει πως δεν σκέφτεται να τον παραχωρήσει.

Ο 25χρονος Ούγγρος διεθνής μέσος είναι στα πλάνα της διοίκησης της πρωταθλήτριας Αγγλίας και οι δύο πλευρές συζητούν με τον μάνατζερ του την επέκταση του συμβολαίου για δύο επιπλέον έτη, έως το καλοκαίρι του 2030.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ιστοσελίδας «TEAMtalk» η ομάδα του λιμανιού αποδέχτηκε τους όρους του Σόμποσλαϊ, που ζητούσε αποδοχές 300 χιλιάδων ευρώ την εβδομάδα, και το επόμενο διάστημα θα βάλει την υπογραφή στο νέο συμβόλαιο του με τους «κόκκινους».

Ο ίδιος πάντως ο Ούγγρος σταρ δήλωσε μετά το ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ και τη νίκη επί της Έβερτον με 2-1 πως δεν υπάρχει πρόοδος στις συζητήσεις:

«Δεν υπάρχει πρόοδος στις επαφές για το νέο συμβόλαιο και δεν μπορώ να πω τίποτα γι’ αυτό. Είμαι αφοσιωμένος στα ματς και τις συζητήσεις χειρίζεται ο μάνατζερ μου. Σίγουρα θέλω να μείνω στο Άνφιλντ για πολλά ακόμη χρόνια, αλλά δεν είναι στο χέρι μου. Η διοίκηση είναι αυτή που αποφασίζει. Έχουμε ακόμη πέντε ματς μέχρι τη λήξη της σεζόν και μετά θα δούμε τι θα γίνει».