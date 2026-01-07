Στη διάρκεια της ποδοσφαιρικής και προπονητικής καριέρας του ο Κέβιν Κίγκαν ήθελε πάντα να νικάει.

Κέρδισε τρόπαια, διακρίσεις, αναγνωρισιμότητα και κατάφερε να γίνει παίκτης-θρύλος για το αγγλικό ποδόσφαιρο.

Πλέον ο παλαίμαχος άσος της Λίβερπουλ και πρώην ο ομοσπονδιακός τεχνικός των «τριών λιονταριών» καλείται να βγει νικητής στη μεγαλύτερη μάχη της ζωής του, αυτή κόντρα στον καρκίνο.

Η ανακοίνωση ότι διαγνώστηκε με καρκίνο έγινε από την οικογένειά του, ενημερώνοντας ότι ο Κίγκαν εισήχθη στο νοσοκομείο και ξεκίνησε θεραπεία.

«Ο Κέβιν Κίγκαν εισήχθη πρόσφατα στο νοσοκομείο για περαιτέρω αξιολόγηση των συνεχιζόμενων κοιλιακών συμπτωμάτων. Οι εξετάσεις αυτές αποκάλυψαν διάγνωση καρκίνου, για τον οποίο ο Κέβιν θα υποβληθεί σε θεραπεία.

Ο Κέβιν είναι ευγνώμων προς την ιατρική ομάδα για την παρέμβασή τους και τη συνεχιζόμενη φροντίδα. Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, η οικογένεια ζητά ιδιωτικότητα και δεν θα προχωρήσει σε περαιτέρω σχόλια» ανέφερε η ανακοίνωση της οικογένειάς του.

Λίβερπουλ και Νιούκαστλ έσπευσαν να στείλουν τη στήριξή τους προς τον Κίγκαν μέσα από δικές του ανακοινώσεις, με τα νέα να κάνουν τον γύρο του κόσμου.

The thoughts and support of everyone at Liverpool FC and Forever Reds are with Kevin Keegan after he was diagnosed with cancer. — Liverpool FC (@LFC) January 7, 2026

Our former player & manager, Kevin Keegan will undergo treatment after being diagnosed with cancer having been admitted to hospital for further evaluation of ongoing abdominal symptoms. King Kev. We’re with you every step of the way. Hoping for a full and speedy recovery 🙏🖤🤍 pic.twitter.com/yLVSJWMrKf — Newcastle United (@NUFC) January 7, 2026

Στη λαμπρή ποδοσφαιρική του καριέρα ο Κίγκαν κατέκτησε ένα Κύπελλο Πρωταθλητριών (1977), δύο UEFA Cup (1973,1976), αλλά και τα τρία πρωταθλήματα Αγγλίας με τη Λίβερπουλ (1973,1976,1977), ενώ πήρε δύο Χρυσές Μπάλες (1978,1979), ως παίκτης του Αμβούργου το 1978 και το 1979.

Εκτός από τη θέση του ομοσπονδιακού τεχνικού στα τρία «λιοντάρια» κάθισε ακόμη στους πάγκους των Νιούκαστλ, Φούλαμ και Μάντσεστερ Σίτι.