Μία συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε στο «Άνφιλντ» πριν την έναρξη του αγώνα ανάμεσα στη Λίβερπουλ και τη Γουλβς, για το αγγλικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου.

Στο παιχνίδι ανάμεσα στους «ρεντς» και τους «λύκους», που ήταν οι δύο πρώην ομάδες των Ντιόγκο Ζότα οι γιοι του Πορτογάλου, ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο σε τροχαίο δυστύχημα, συνόδευσαν τις μασκότ των συλλόγων, σε μια συμβολική κίνηση μνήμης για τον αδικοχαμένο επιθετικό.

Όπως ήταν φυσικό όλο το γήπεδο σηκώθηκε όρθιο, χειροκροτώντας τα παιδιά του αείμνηστου άσου, ενώ στις εξέδρες ξεδιπλώθηκε πανό με το πρόσωπο του Ζότα.

Diogo Jota’s sons walked out with Liverpool’s mascots ahead of their match against Wolves ❤️ pic.twitter.com/8AIHVoVd4X — ESPN FC (@ESPNFC) December 27, 2025

Diogo Jota’s sons, Dinis and Duarte, led the teams onto the pitch as Liverpool and Wolves met for the first time since his tragic passing. ❤️ pic.twitter.com/guyvv14PP0 — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) December 27, 2025