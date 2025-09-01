Η Λίβερπουλ έφτασε σε συμφωνία με την Κρίσταλ Πάλας για την απόκτηση του Μαρκ Γκουέχι.

Ο Άγγλος κεντρικός αμυντικός θα ολοκληρώσει σήμερα στο Λονδίνο τις διαδικασίες της μεταγραφής του, συμπεριλαμβανομένων των ιατρικών εξετάσεων, και στη συνέχεια θα υπογράψει μακροχρόνιο συμβόλαιο με τους πρωταθλητές της Premier League.

Η συμφωνία επιτεύχθηκε αφού οι σύλλογοι κατέληξαν σε συμβιβασμό για το κόστος της μεταγραφής του Γκουέχι, με τους «κόκκινους» να έχουν αρχικά καταθέσει πρόταση ύψους 35 εκατομμυρίων λιρών, συν ποσοστό μεταπώλησης 10%.

Πλέον αναμένεται ο 25χρονος άσος να γίνει η δεύτερη μεγάλη προσθήκη της Λίβερπουλ στην τελευταία ημέρα των μεταγραφών, αφού νωρίτερα οι «ρεντς» έφτασαν σε συμφωνία 125 εκατομμυρίων λιρών με τη Νιούκαστλ για τον επιθετικό Αλεξάντερ Ισακ.

Ο Γκουέχι, ο οποίος σημείωσε το δεύτερο γκολ στη χθεσινοβραδυνή νίκη 3-0 επί της Άστον Βίλα, στον τελευταίο από τους 162 αγώνες του για τον λονδρέζικο σύλλογο, αποτελούσε βασικό μεταγραφικό «στόχο» της Λίβερπουλ αυτό το καλοκαίρι, μετά την αποχώρηση του Τζάρελ Κουάνσα από το «Άνφιλντ» με προορισμό τη Λεβερκούζεν.

Επίσης, υπήρχαν ανησυχίες για τη σταθερότητα της άμυνας της Λίβερπουλ, η οποία δέχθηκε έξι γκολ στα πρώτα τρία παιχνίδια της στην τρέχουσα σεζόν (σ.σ. στο Community Shield και στις πρώτες δύο αγωνιστικές της Premier League).