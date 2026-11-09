Ο τερματοφύλακας της Λίβερπουλ, Άλισον Μπέκερ, επιθυμεί να παραμείνει στον σύλλογο και μετά το τέλος της τρέχουσας σεζόν, οπότε και λήγει το συμβόλαιό του. Ο 34χρονος ήρθε από τη Ρόμα το 2018 έναντι 66,8 εκατομμυρίων λιρών και έχει πραγματοποιήσει 347 εμφανίσεις με τους «Κόκκινους».

«Ναι, αυτό έχω στο μυαλό μου. Είμαι συγκεντρωμένος στο να αγωνίζομαι σε κάθε παιχνίδι, αλλά η πρόθεσή μου είναι να παραμείνω», δήλωσε ο Άλισον και συνέχισε:

«Αυτό εξαρτάται από πολλές παραμέτρους και διαφορετικές συνθήκες. Όμως, η επιθυμία μου είναι να μείνω – είμαι χαρούμενος εδώ, όπως και η οικογένειά μου. Εξακολουθώ να διψάω για τίτλους και για καλές εμφανίσεις. Θέλω να συνεχίσω να αγωνίζομαι στο κορυφαίο επίπεδο για όσο το δυνατόν περισσότερο· αυτή είναι η σκέψη μου».

Την περασμένη εβδομάδα, ο προπονητής της Λίβερπουλ, Αντόνι Ιραόλα, ανέφερε ότι δεν γνωρίζει αν αυτή θα είναι η τελευταία σεζόν του Άλισον στον σύλλογο, εξέφρασε ωστόσο την ελπίδα ότι ο τερματοφύλακας θα μπορέσει να «συνεχίσει για περισσότερο καιρό».

Όταν ρωτήθηκε αν έχουν γίνει συζητήσεις για νέα συμφωνία, ο Άλισον απάντησε: «Όχι, αλλά ο ατζέντης μου βρίσκεται σε επαφή με τον σύλλογο». Ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας εξέτασε το ενδεχόμενο μετακίνησης στη Γιουβέντους, αλλά τελικά επέλεξε να παραμείνει στο Άνφιλντ.

Μετά από μια δύσκολη εβδομάδα –κατά την οποία η Λίβερπουλ ηττήθηκε από την Άρσεναλ και στη συνέχεια από τη Φενέρμπαχτσε– ο Άλισον έκανε καθοριστικές επεμβάσεις στη νίκη της Κυριακής επί της Κρίσταλ Πάλας.

Ο τερματοφύλακας τονίζει ότι η Λίβερπουλ πρέπει πλέον να βρει σταθερότητα, προκειμένου να διεκδικήσει τίτλους. «Η πραγματικότητά μας είναι ότι δεν αποδίδουμε όσο καλά θα μπορούσαμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν τα πάμε καλά –έχουμε καλή παρουσία σε πολλά παιχνίδια– αλλά η σταθερότητα λείπει ακόμα», δήλωσε.

«Διαθέτουμε έναν κορυφαίο προπονητή και κορυφαίους παίκτες. Είμαστε ικανοί για σπουδαία πράγματα, αλλά ως ομάδα πρέπει να φτάσουμε σε ένα σημείο όπου θα νιώθουμε: “Είμαστε εντάξει τώρα. Έχουμε την αυτοπεποίθηση. Έχουμε όλα όσα χρειάζονται για να κερδίσουμε”. Το χτίζουμε αυτό. Ελπίζω να φτάσουμε εκεί πολύ γρήγορα, αλλά χρειάζεται χρόνος. Πρέπει να κάνουμε υπομονή, όμως ως παίκτες, στο μυαλό μας, δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο».