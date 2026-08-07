Η Λίβερπουλ, σύμφωνα με τη «L’ Equipe», είναι έτοιμη να βγάλει από τα ταμεία της 115 εκατομμύρια ευρώ για να κάνει δικό της τον Μπράντλεϊ Μπαρκολά αλλά το εν λόγω ποσό δεν ικανοποιεί την Παρί Σεν Ζερμέν.

Μετά την αποχώρηση του Μοχάμεντ Σαλάχ, οι «Reds» αναζητούν τον νέο πρωταγωνιστή τους και φαίνεται πως βρήκαν τον εκλεκτό στο πρόσωπο του 23χρονου Γάλλου, τον οποίο έχουν θέσει ως βασικό στόχο για την ενίσχυσή τους μεσοεπιθετικά.

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