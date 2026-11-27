Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο αποχώρησης του Κώστα Τσιμίκα από την Λίβερπουλ το καλοκαίρι του 2027, χωρίς μάλιστα οι «Reds» να εισπράξουν κάποιο αντίτιμο για την παραχώρησή του.

Σύμφωνα με τον Τζέιμς Πιρς του «Athletic», ο Έλληνας διεθνής αριστερός μπακ αναμένεται να αποχωρήσει ως ελεύθερος όταν ολοκληρωθεί το συμβόλαιό του με την αγγλική ομάδα. Το ίδιο ισχύει και για τονΓουατάρου Έντο, ο οποίος επίσης βρίσκεται κοντά στην έξοδο.

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