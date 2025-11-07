Η Λίβερπουλ κέρδισε το καλοκαίρι τη «μάχη» με την Μπάγερν Μονάχου και πήρε στην Αγγλία τον Φλόριαν Βιρτζ.

Ο Γερμανός όμως διεθνής μεσοεπιθετικός δεν έχει καταφέρει ακόμη να προσαρμοστεί στην Premier League και οι πρώτες εμφανίσεις του με τη φανέλα των «κόκκινων» δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των φιλάθλων, της διοίκησης, αλλά και της τεχνικής ηγεσίας.

Ο Αρσέν Βενγκέρ μάλιστα εκτίμησε πως η Λίβερπουλ έκανε λάθος με την απόκτηση του Βιρτζ, η οποία κόστισε περίπου 120 εκατ. ευρώ:

«Ο Βιρτζ είχε να διαλέξει ανάμεσα στη Λίβερπουλ και την Μπάγερν. Επέλεξε να πάει στην Αγγλία για να παίξει ως το Νο 10 και όχι στα πλάγια. Αυτό ήταν μεγάλο λάθος γιατί κατέστρεψε τη μεσαία γραμμή της.

Οι Γκράβενμπερχ, Σομποσλάι και ΜακΑλιστερ ήταν πέρυσι η βάση της ομάδας που κατέκτησε τον τίτλο και αντί να επιμείνει σε αυτούς πήρε το Βιρτζ και χάλασε την ανάπτυξη της.

Σίγουρα είναι σπουδαίος παίκτης, αλλά ήταν λάθος της Λίβερπουλ η μεταγραφή του», εκτίμησε ο διάσημος Γάλλος, που είχε γράψει ιστορία στον πάγκο της Άρσεναλ και στην Premier League.