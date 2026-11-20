Βόμβα μεγατόνων ετοιμάζεται να ρίξει η Λίβερπουλ στο ποδόσφαιρο της Αγγλίας, με την απόκτηση του Έρλινγκ Χάαλαντ.

Το μέλλον του Νορβηγού σέντερ φορ στη Μάντσεστερ Σίτι είναι αμφίβολο, καθώς οι Citizens έχουν κριθεί ένοχοι για παραβιάσεις του FFP μεταξύ 2009 και 2018. Μάλιστα ο πατέρας του Χάαλαντ σε πρόσφατη συνέντευξή του είχε δηλώσει, ότι η παραμονή του γιου του στους Citizens δεν θα είναι για πολύ ακόμη και ετοιμάζει βαλίτσες για να φύγει.

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