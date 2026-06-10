Ο Ιμπραχίμα Κονατέ αποχωρεί από τη Λίβερπουλ για να συνεχίσει την καριέρα του στη Ρεάλ. Ο Γάλλος διεθνής στόπερ απάντησε δύο φορές αρνητικά στους «ρεντς» σε προτάσεις για την επέκταση του συμβολαίου του και σύμφωνα με την γαλλική ιστοσελίδα «RMC Sport» έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο με την «βασίλισσα».

Ο 26χρονος διεθνής κεντρικός αμυντικός, που πήγε στη Λίβερπουλ το καλοκαίρι του 2021 από τη Λειψία αντί 35 εκατ. ευρώ, υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Τα τελευταία δύο χρόνια ήταν βασικό και αναντικατάστατο στέλεχος στην αγγλική ομάδα, η οποία τού πρότεινε να υπογράψει νέο τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Ο Κονατέ ζήτησε ν’ αυξηθούν οι εβδομαδιαίες αποδοχές του στις 300 χιλιάδες λίρες, κάτι που απορρίφθηκε από τη διοίκηση των «κόκκινων».