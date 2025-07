Συνεχίζονται οι έρευνες των ισπανικών Αρχών γύρω από τις συνθήκες, κάτω από τα οποίες συνέβη το μοιραίο τροχαίο, με θύματα τον αστέρα της Λίβερπουλ, Ντιόγκο Ζότα και τον αδερφό του, Αντρέ Σίλβα.

Ένα τροχαίο, που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα στη βόρεια Ισπανία και έκοψε το νήμα της ζωής του 28χρονου άσου των πρωταθλητών Αγγλίας, λίγες μόλις ημέρες μετά τον γάμο του με τον παιδικό του έρωτα και του αδερφού του, που ήταν 26 ετών και αγωνιζόταν επίσης ως ποδοσφαιριστής στη δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας.

Σύμφωνα με τις έρευνες οδηγός του μοιραίου αυτοκινήτου, το οποίο εξετράπη της πορείας του και τυλίχτηκε στις φλόγες, φέρεται να ήταν ο Ντιόγκο Ζότα.

Μάλιστα βάσει και των ενδείξεων που υπάρχουν στο οδόστρωμα επιβεβαιώνεται πως το ένα από τα λάστιχα έσκασε, ενώ το super car του επιθετικού της Λίβερπουλ, είχε αναπτύξει ταχύτητα ανώτερη του επιτρεπόμενου ορίου.

Το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης έχει απομακρυνθεί, με τις Αρχές να θεωρούν ότι η υπερβολική ταχύτητα ήταν ο κύριος παράγοντας του δυστυχήματος.

BREAKING: Spanish police say “all the evidence so far indicates” Diogo Jota was the driver of the car involved in the accident that killed the Liverpool forward and his brother, Andre Silva. pic.twitter.com/klBlBsS8ga

— Sky Sports News (@SkySportsNews) July 8, 2025