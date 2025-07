Μέχρι πριν λίγο διάστημα πανηγύριζαν μαζί του τα γκολ και τους τίτλους, που κατέκτησαν μαζί με τη Λίβερπουλ, ωστόσο πλέον δεν είναι μαζί τους και δυστυχώς δεν είναι καν στη ζωή.

Οι παίκτες των «ρεντς» ακόμη δεν μπορούν να πιστέψουν τον τραγικό χαμό του Ντιόγκο Ζότα, ωστόσο, ως επαγγελματίες, καλούνται να συνεχίσουν. Χωρίς τον Πορτογάλο, ο οποίος μαζί με τον αδερφό του βρήκαν τραγικό θάνατο σε τροχαίο στην Ισπανία πριν από 10 ημέρες.

Όπως είναι φυσικό η ατμόσφαιρα στο πρώτο ματς της ομάδας του Μερσεϊσάιντ μετά τον χαμό του Πορτογάλου ήταν άκρως φορτισμένη.

An impeccably observed period of silence to remember Diogo Jota and Andre Silva ❤️ pic.twitter.com/noeE4t21DE — Liverpool FC (@LFC) July 13, 2025

Η Λίβερπουλ αντιμετώπισε την Πρέστον, στο πρώτο ανεπίσημο ματς της σεζόν, με τον Άρνε Σλοτ, τους παίκτες των «ρεντς» και τον κόσμο της ομάδας να τιμούν με κάθε τρόπο την μνήμη του Ζότα.

Ο κόσμος, ο οποίος βρέθηκε στο γήπεδο της Πρέστον, φώναξε αμέτρητες φορές το τραγούδι του αδικοχαμένου άσου, ο Σλοτ τον μνημόνευσε πριν από την σέντρα με συγκλονιστικές δηλώσεις, ενώ οι Μπράντλεϊ, Νούνιες και Χάκπο αφιέρωσαν τα γκολ που πέτυχαν στην μνήμη του άλλοτε συμπαίκτη τους.

Ωστόσο, μετά από το φινάλε του αγώνα, κορυφώθηκε η συγκίνηση, με την οικογένεια της Λίβερπουλ να γίνεται ένα και να δείχνει τον απόλυτο σεβασμό της προς τον Ντιόγκο Ζότα.

Οι οπαδοί των «ρεντς» που βρίσκονταν στο πέταλο φώναζαν το διάσημο τραγούδι του Πορτογάλου, με τον Άρνε Σλοτ και τους παίκτες του να πλησιάζουν προς το μέρος τους και να στέκονται μπροστά τους για σχεδόν πέντε λεπτά, χαρίζοντάς τους ένα θερμό και εγκάρδιο χειροκρότημα.

We’ll never forget you ❤️ pic.twitter.com/IWpvPg9yuR — Liverpool FC (@LFC) July 13, 2025

🥹🥹🥹 𝗠𝗔𝗚𝗡𝗜𝗙𝗜𝗤𝗨𝗘 𝗙𝗢𝗢𝗧𝗕𝗔𝗟𝗟 : L’hommage rendu par les supporters de Liverpool pour Diogo Jota 🇵🇹 et André Silva 🇵🇹 lors du premier match de pré-saison. 🕊️💐 𝑌𝑂𝑈 𝑊𝐼𝐿𝐿 𝑁𝐸𝑉𝐸𝑅 𝑊𝐴𝐿𝐾 𝐴𝐿𝑂𝑁𝐸 🤩pic.twitter.com/isg6nkSWf5 — Actu Foot (@ActuFoot_) July 13, 2025

🚨🇳🇱 CODY GAKPO MAKES IT THREE FOR LIVERPOOL!pic.twitter.com/0XYmMSDDBP — Tekkers Foot (@tekkersfoot) July 13, 2025