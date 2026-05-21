Το εγκώμιο του Πεπ Γκουαρντιόλα έπλεξε ο Λουίς Ενρίκε. Σε συνέντευξή του στο Movistar Plus, ο προπονητής της Παρί Σεν Ζερμέν είπε ότι «ελπίζει να βλέπει τον Πεπ για πολλά ακόμη χρόνια και ότι είναι ο καλύτερος προπονητής όλων των εποχών».

Ο Λουίς Ενρίκε έδειχνε πάντα ιδιαίτερο θαυμασμό για τον συμπατριώτη του προπονητή της Μάντσεστερ Σίτι και η αποχώρησή του από την αγγλική ομάδα τον εξέπληξε.

«Δεν μπορώ να το πιστέψω και δεν θέλω να το πιστέψω γιατί θα ήθελα να μείνει για πολλά ακόμη χρόνια», τόνισε.

«Πάντα αναρωτιόμουν, όταν ήμουν προπονητής της εθνικής ομάδας, για αυτή την επιθυμία να γίνω προπονητής. Δεν νομίζω ότι θα είναι με την Ιταλία, αλλά δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Θα ήθελα να δω τον Πεπ να μένει εκεί που είναι για πολλά χρόνια, στο κορυφαίο επίπεδο, όχι λόγω των τροπαίων, τι σημασία έχει ο αριθμός;» είπε και πρόσθεσε:

«Είναι αυτό που μεταδίδει, πώς έχει αλλάξει το παιχνίδι, πώς τολμά να φέρει τους σέντερ μπακ ή τους φουλ μπακ μέσα. Μια μέρα θα βάλει τους σέντερ μπακ ακριβώς μπροστά στην εστία και όλοι θα αρχίσουν να τον αντιγράφουν. Πολύ λίγοι έχουν αυτή την ικανότητα, και σε αυτό είναι ο νούμερο ένα».

Οι δύο τους συνυπήρξαν στο Camp Nou από το 1996 έως το 2001, αποτελώντας βασικά στελέχη της μεσαίας και επιθετικής γραμμής της Μπαρτσελόνα, ενώ αγωνίστηκα στην εθνική Ισπανίας με σημαντικότερη στιγμή την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελώνης το 1992.

Να σημειωθεί ότι όταν ο Πεπ Γκουαρντιόλα…προβιβάστηκε το 2008 από την Μπαρτσελόνα Β στην πρώτη ομάδα, ο Λουίς Ενρίκε ήταν ο αντικαταστάτης του στον πάγκο της δεύτερης ομάδας.