O Λουίς Ενρίκε, μιλώντας στους δημοσιογράφους, εξέφρασε αισιοδοξία για την ποιότητα του θεάματος που θα προσφέρουν οι δύο ομάδες, Παρί Σεν Ζερμέν και Φλαμένγκο, στη Ντόχα, στον τελικό του Διηπειρωτικού Κυπέλλου (17/12, 19:00).

Ο Ισπανός προπονητής της πρωταθλήτριας Ευρώπης μίλησε για:

-Το ενεχόμενο η Παρί Σεν Ζερμέν να γίνει η πρώτη γαλλική ομάδα που θα κερδίσει το Διηπειρωτικό Κύπελλο:

«Δεν τα γνώριζα όλα αυτά. Αλλά νομίζω ότι γνωρίζουμε τη σημασία αυτού του τελικού. Είναι υπέροχο να παίζεις στον τελικό του Διηπειρωτικού Κυπέλλου».

-Τις σκέψεις του για το ταξίδι της Παρί Σεν Ζερμέν, ένα χρόνο αργότερα:

«Κάναμε ό,τι ήταν απαραίτητο για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Υπάρχουν πολύ θετικές αναμνήσεις από φέτος και αυτή τη σεζόν ήταν σημαντικό να ξεπεράσουμε όσα περάσαμε. Βλέπω αυτή τη στιγμή ως συνέχεια όσων βιώσαμε την περασμένη σεζόν. Ήρθε η ώρα να παίξουμε αυτόν τον τελικό και είναι σημαντικό για εμάς, ως ομάδα, ως σύλλογο και για τους οπαδούς μας. Είμαστε χαρούμενοι που έχουμε αυτή την ευκαιρία».

-Τον τέταρτο διεθνή τελικό, μετά το Champions League, το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και το Super Cup:

«Είναι ένα πολύ ισχυρό κίνητρο. Το να γράψουμε ιστορία ήταν ένας σημαντικός στόχος την περασμένη σεζόν και το να συνεχίσουμε να γράφουμε ιστορία είναι ο στόχος και αυτή τη σεζόν. Είναι ένας ξεχωριστός αγώνας. Θα πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι γιατί κάθε ενέργεια μπορεί να είναι καθοριστική. Θα πρέπει να διατηρήσουμε τον έλεγχο και να έχουμε το σωστό κίνητρο. Είμαστε έτοιμοι και παρόλο που είχαμε κάποια προβλήματα στην αρχή της σεζόν, η ομάδα έχει δείξει την ίδια νοοτροπία με πέρυσι. Αλλά θα είναι δύσκολο επειδή η Φλαμένγκο είναι μια πολύ καλή ομάδα και θα είναι ένας κλειστός τελικός».

-Την κατάσταση που βρίσκεται η Παρί Σεν Ζερμέν:

«Έχουμε δείξει την ικανότητά μας να ξεπερνάμε διαφορετικές καταστάσεις τους τελευταίους τέσσερις μήνες και μετά από αυτή την περίοδο, δεν μπορώ να είμαι σίγουρος για τίποτα, αλλά είμαστε χαρούμενοι που βλέπουμε τα Χριστούγεννα και τις γιορτές να έρχονται, να έχουμε αυτές τις στιγμές με τις οικογένειές μας, ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τη νέα χρονιά σωστά, όλοι μαζί. Γιατί οι σημαντικές στιγμές θα έρθουν τον Ιανουάριο, σε όλες τις διοργανώσεις».

-Την Φλαμένγκο:

«Είναι σε εξαιρετική φόρμα, μου αρέσει ο τρόπος που παίζουν ποδόσφαιρο, τόσο με όσο και χωρίς την μπάλα. Είναι μια ομάδα που έχει δουλέψει πολύ σκληρά και θυμάμαι τους πολύ ενδιαφέροντες αγώνες τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι αύριο. Και πάλι, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ομάδα, σωματικά δυνατή, με πολύ έμπειρους παίκτες που ξέρουν τι να κάνουν σε σημαντικούς αγώνες. Θα είναι πολύ δύσκολο να τους πάρουμε την μπάλα. Νομίζω ότι θα είναι ένας συναρπαστικός τελικός, με δύο ομάδες με πολύ παρόμοιο στυλ παιχνιδιού. Και νομίζω ότι θα είναι ένας σπουδαίος τελικός».