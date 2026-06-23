Η Κολομβία αντιμετωπίζει το Κονγκό (23/6, 05:00) για τη 2η αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου με στόχο να σημειώσει τη δεύτερη νίκη της στη διοργάνωση.
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Η Κολομβία αντιμετωπίζει το Κονγκό (23/6, 05:00) για τη 2η αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου με στόχο να σημειώσει τη δεύτερη νίκη της στη διοργάνωση.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
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