Στο… μάτι του κυκλώνα έχει μπει ο Λούκας Πακετά, ο οποίος αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά μπλεξίματα, δεδομένου ότι κατηγορείται για συμμετοχή σε υπόθεση παράνομου στοιχηματισμού. Και όλα αυτά ενώ πρόβαρε τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι.

Πιο συγκεκριμένα ο Βραζιλιάνος χαφ της Γουέστ Χαμ κινδυνεύει με δεκαετή αποκλεισμό από το ποδόσφαιρο για εσκεμμένη προσπάθεια να δεχθεί κίτρινη κάρτα σε τουλάχιστον τέσσερις περιπτώσεις τις τελευταίες δύο σεζόν, προκειμένου να επηρεάσει αθλητικά στοιχήματα, όπως ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα η αγγλική ομοσπονδία.

Οι ύποπτες κίτρινες αφορούν στα ματς με αντίπαλο τη Λέστερ στις 12 Νοεμβρίου 2022, την Άστον Βίλα τον Μάρτιο του 2023, τη Λιντς τον Μάιο του 2023 και την Μπόρνμουθ τον Αύγουστο του 2023.

Από τη στιγμή που έγιναν γνωστά τα ύποπτα ματς, ξεκίνησε η αναζήτηση των επίμαχων φάσεων.

Yeah this Paqueta guy is guilty as charged 😭 pic.twitter.com/2hxr8txWW5

— afc.wallpapers (@afc_wallpaperss) May 23, 2024