Ένα αστείο περιστατικό ανάμεσα σε έναν νεαρό φίλο της Βραζιλίας και τον Πρόεδρο της χώρας, Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, έλαβε χώρα στο Μπέλο Οριζόντε σχετικά με τον Νεϊμάρ και τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Νεϊμάρ δεν θα κάνει το ντεμπούτο του στο φετινό Μουντιάλ ούτε απέναντι στην Αϊτή (20/6, 03:30), στην προσπάθειά του να επανέλθει πλήρως από τον μυϊκό τραυματισμό στη γάμπα που υπέστη πριν από μερικές εβδομάδες, με τον Βραζιλιάνο να κάνει πλέον αγώνα δρόμου για να προλάβει το τελευταίο παιχνίδι της «Σελεσάο» στη φάση των Ομίλων, απέναντι στην Σκωτία (25/6, 01:00).

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