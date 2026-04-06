Νέα ανακοίνωση εξέδωσε το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Βουκουρεστίου αναφορικά με την κατάσταση του Μίρτσεα Λουτσέσκου. Ο 80χρονος Ρουμάνος προπονητής νοσηλεύεται από την περασμένη εβδομάδα και η υγεία του θα επανεκτιμηθεί την Τρίτη.

Θα εξεταστεί μάλιστα η πιθανότητα τοποθέτησης συσκευής καρδιακής υποβοήθησης μηχανικά.

«Σήμερα, πραγματοποιήθηκε συνάντηση των ιατρικών ομάδων που φροντίζουν τον κ. Μιρτσέα Λουτσέσκου (καρδιολογία, ΜΕΘ, καρδιοχειρουργική, αιματολογία), μαζί με έναν Ρουμάνο καρδιολόγο που εργάζεται στη Γαλλία, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας. Η οικογένεια του ασθενούς παρευρέθηκε επίσης σε αυτή τη συνάντηση.

Προς το παρόν, η απόφαση είναι ότι η θεραπεία που ξεκίνησε θα συνεχιστεί, αξιολογώντας την ορθότητά της. Αύριο, η κατάσταση του ασθενούς θα επανεκτιμηθεί και θα ληφθεί υπόψη η πιθανότητα μιας επεμβατικής παρέμβασης, τοποθέτηση μιας συσκευής καρδιακής υποβοήθησης μηχανικά.

Θα επανέλθουμε στην ιατρική κατάσταση του ασθενούς σε επόμενα δελτία», αναφέρει η ενημέρωση.

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου, ο οποίος υπέστη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου την Παρασκευή (4/4) και η κατάστασή του έχει επιδεινωθεί στις τελευταίες 48 ώρες, είναι διασωληνωμένος και η κατάστασή του είναι ακόμα κρίσιμη, αλλά σταθερή, όπως ανέφερε προηγούμενο ανακοινωθέν από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Επειγόντων Περιστατικών στο Βουκουρέστι, όπου νοσηλεύεται.

Δίπλα του είναι η οικογένειά του και ανάμεσά τους ο γιος του Ραζβάν.