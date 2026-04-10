Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκε το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής (10/4) στο Βουκουρέστι η κηδεία του Μιρτσέα Λουτσέσκου, ο οποίος οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία με στρατιωτικές τιμές.

Στο πλευρό του μέχρι την ύστατη στιγμή βρέθηκαν τα αγαπημένα του πρόσωπα, με τον γιο του, Ραζβάν Λουτσέσκου, να εκφωνεί έναν ιδιαίτερα φορτισμένο επικήδειο λόγο.

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ μίλησε με λόγια που αποτύπωσαν όχι μόνο την πορεία, αλλά και την ανθρώπινη πλευρά του πατέρα του, επισημαίνοντας ότι ήταν ένας άνθρωπος που έζησε τα πάντα: «Ήταν μαχητής. Πάλεψε, νίκησε, έχασε. Γνώρισε χαρές και λύπες, πέρασε από κάθε πτυχή της ζωής. Βοήθησε ανθρώπους, έκανε και λάθη, αλλά πάνω απ’ όλα πορεύτηκε με πάθος, πάθος που είχε όνομα: ποδόσφαιρο.

Γνώρισε πολλούς ανθρώπους σε αυτή τη ζωή και οφείλει πολλά σε αρκετούς. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι, έστω και για μια στιγμή, ήταν μέρος της ζωής του. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι στάθηκαν δίπλα του σε αυτές τις στιγμές και που τον συνοδεύουν στο τελευταίο του ταξίδι. Η ζωή του ήταν ξεχωριστή και εγώ, ως γιος του, θέλω να είναι χαρούμενος για όλα όσα πέτυχε».

Το «παρών» στην τελετή έδωσαν και εκπρόσωποι του ΠΑΟΚ, τιμώντας τη μνήμη ενός ανθρώπου που άφησε ισχυρό αποτύπωμα στο ποδόσφαιρο, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδων.