Ο Εργκίν Αταμάν δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του πριν από την ομιλία του στην άφιξη της Τουρκίας στην Κωνσταντινούπολη. Ο προπονητής της Τουρκίας και του Παναθηναϊκού ήταν εμφανώς απογοητευμένος μετά τον χαμένο τελικό από την Γερμανία στο Ευρωμπάσκετ και ζήτησε συγγνώμη για την ήττα!

«Η ιστορία γράφει τους πρωταθλητές. Ξέρουμε ότι είμαστε οι πρωταθλητές των καρδιών, αλλά θα γίνουμε και οι πραγματικοί πρωταθλητές. Φτάσαμε πολύ κοντά, το χάσαμε την τελευταία στιγμή. Θα έρθει η μέρα που θα το κατακτήσουμε κι αυτό. Είμαστε περήφανοι για το ασημένιο μετάλλιο, αλλά προσωπικά είμαι πολύ στεναχωρημένος. Θέλαμε πραγματικά να φέρουμε αυτό το πρωτάθλημα στο τουρκικό έθνος. Το χάσαμε με το τελευταίο σουτ», δήλωσε μεταξύ άλλων.