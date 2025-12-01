Άσχημα νέα έρχονται από τη Βουλγαρία. Ο θρύλος του ποδοσφαίρου της γειτονικής χώρας, Λιούμποσλαβ Πένεφ, αντιμετωπίζει σοβαρότατο πρόβλημα υγείας και συγκεκριμένα οι αναφορές από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης μιλούν ότι έχει καρκίνο στα νεφρά. Αυτή την περίοδο, μάλιστα, φέρεται να υποβάλλεται σε θεραπεία σε ογκολογική κλινική στη Γερμανία!

Πάντα κατά τα ΜΜΕ της Βουλγαρίας, ο Πένεφ έχει χάσει πολύ βάρος σε σύντομο χρονικό διάστημα και ο οργανισμός του είναι πολύ εξασθενημένος. Για το λόγο αυτό οι γιατροί δεν μπορούν προς το παρόν να του κάνουν χημειοθεραπεία.

Με το που έγινε γνωστό στο κοινό ότι ο 59χρονος πρώην σέντερ φορ των Βαλένθια, Ατλέτικο Μαδρίτης και Θέλτα, δίνει μάχη με την επάρατο νόσο, η οικογένειά του ξεκίνησε μια ανθρωπιστική καμπάνια ανοίγοντας λογαριασμό για τη συλλογή οικονομικής βοήθειας.

«Σήμερα, ένας από τους μεγαλύτερους θρύλους του ποδοσφαίρου της Βουλγαρίας δίνει μάχη για τη ζωή του. Ο Λιούμποσλαβ Πένεφ μας χάρισε νίκες, περηφάνια και δύναμη, τώρα εμείς πρέπει να του δώσουμε ελπίδα. Σας παρακαλούμε, ας σταθούμε δίπλα του κι ας απλώσουμε το χέρι μας στον άνθρωπο που δεν σταμάτησε ποτέ να προσφέρει για την χώρα», ανέφερε η οικογένεια στην ενημέρωση προς τον Τύπο.

Να σημειωθεί ότι αυτή δεν είναι η πρώτη μάχη του Πένεφ με σοβαρή ασθένεια. Την άνοιξη του 1994 διαγνώστηκε με καρκίνο των όρχεων, λόγω του οποίου έχασε το Μουντιάλ των ΗΠΑ, όπου η Εθνική ομάδα πέτυχε ιστορική πρόκριση στους ημιτελικούς, όπου αποκλείστηκε από τη Ρουμανία.