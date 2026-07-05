Ένα θρύλο του ΝΒΑ βάζουν στον οργανισμό τους οι Ουίζαρντς. Η ομάδα της Ουάσινγκτον θα έχουν από τη νέα σεζόν στο τεχνικό τους τιμ τον επί 17 σεζόν παίκτη των Νιου Γιορκ Νικς, Πάτρικ Γιούιν.

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια ο πρώτος σκόρερ, πρώτος ριμπάουντερ, πρώτος σε λεπτά συμμετοχής και πρώτος σε κλεψίματα πρώην παίκτης, αποφάσισε να επιστρέψει στην προπονητική σε ηλικία 63 ετών και θα είναι βοηθός του Μπράντον Κιφ.

Ο Γιούιν έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος των τελευταίων 25 ετών αναλαμβάνοντας προπονητικούς ρόλους. Διετέλεσε βοηθός προπονητή σε επίπεδο NBA από το 2002 έως το 2017. Ήταν σε αυτόν τον ρόλο για πολλές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των Ουίζαρντς, των Χιούστον Ρόκετς και των Ορλάντο Μάτζικ.

Μετά την θητεία του ως βοηθός προπονητή, πήγε στους Σάρλοτ Χόρνετς ως αναπληρωτής προπονητής (associate Head Coach).

Tη σεζόν που ολοκληρώθηκε διετέλεσε πρεσβευτής των Νιου Γιορκ Νικς, με την ομάδα του «Big Apple» να φτάνει στην κατάκτηση του τίτλου του ΝΒΑ.