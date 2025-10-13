Το κλίμα που επικρατεί στην εθνική Ρουμανίας τις τελευταίες ημέρες δεν είναι το καλύτερο δυνατό, με τα αρνητικά αποτελέσματα να το έχουν επηρεάσει. Μέσα σε όλα, υπάρχει και μια κόντρα που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στον Μιρτσέα Λουτσέσκου και τον Ράζβαν Μαρίν.

Ο τεχνικός της Ρουμανίας υποστήριξε πως ο παίκτης της ΑΕΚ έχει έναν τραυματισμό και δεν θα είναι διαθέσιμος. Ο πατέρας του ποδοσφαιριστή των «κιτρινόμαυρων» ανέφερε πως δεν είχε κανένα πρόβλημα και είναι μια χαρά.

Με τον Λουτσέσκου να αναφέρει στη συνέντευξη Τύπου πως ο Μαρίν δεν προπονήθηκε μέχρι την Παρασκευή, ενώ τόνισε πως αυτός είναι προπονητής και αποφασίζει για το ποιος θα παίζει και ποιος όχι.

«Εγώ είμαι ο προπονητής, εγώ αποφασίζω. Το ανέλυσα ξεκάθαρα. Επίσης ψέματα ειπώθηκαν, δεν προπονήθηκε ούτε την Πέμπτη ούτε την Παρασκευή. Την Παρασκευή, στο πρώτο πρόγραμμα ήρθε και είπε πως έχει μυϊκό πόνο. Βγήκε εκτός προπόνησης την Τρίτη ή δεν ξέρω εγώ πότε, τον άφησα. Του είπα, δεν μπορείς να παίξεις. Ξέρω πως είναι το ματς, ξέρω την πίεση που έχει. Τι θα κάνω αν πάθεις κάτι. Ας μην σε ξεκινήσω, θα σε βάλω αργότερα. Δεν προπονήθηκε και έτσι δεν μπορεί να παίξει. Δεν θα βάλω έναν παίκτη να αγωνιστεί μόνο και μόνο επειδή έχει 70 ματς με την Εθνική», είπε αρχικά.

Για να συμπληρώσει: «Τον καταλαβαίνω, έχει κάνει τρομερή δουλειά έως τώρα. Πρέπει όλοι να το αποδέχονται αυτό. Δεν έχει δικαίωμα να είναι νευριασμένος. Αν είναι νευριασμένος, τότε είναι με τον εαυτό του, όπως ο Μιτρίτσα. Ο Μιτρίτσα δεν είχε δικαίωμα να φύγει. Δεν είναι δυνατόν. Σε ένα παιχνίδι παίζει, στο επόμενο παίζει κάποιος άλλος».

«Μην ψάχνετε πράγματα που δεν ισχύουν. Είδα ένα άρθρο πως μάλωσα με τον Μάριν. Δεν μιλάω σε κανέναν παίκτη. Παίρνω αποφάσεις κι αυτό είναι το πιο δύσκολο πράγμα στη ζωή. Έτσι, για αυτό πρέπει να παλεύεις, να ξέρεις πως είσαι σωστός, όχι εμμονικός, συναισθηματικός ή κάτι άλλο», κατέληξε.