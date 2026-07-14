Στην αγαπημένη του Ελλάδα για τις καλοκαιρινές του διακοπές ήρθε και φέτος ο θρύλος του ΝΒΑ Μάτζικ Τζόνσον μαζί με όλη του την οικογένεια, απολαμβάνοντας τις ομορφιές των Παξών και της Κέρκυρας.

Ο θρύλος των Λέικερς και κατά πολλούς ο κορυφαίους point guard στην ιστορία του μπάσκετ, δείχνει πως λατρεύει τη χώρα μας και κάθε καλοκαίρι βρίσκεται εδώ. Μετά το 2021 και το 2025 επισκέφθηκε φέτος και πάλι τους Παξούς και Κέρκυρα, μαζί με τη σύζυγο του, συγγενείς και φίλους.

Ενδιάμεσα το καλοκαίρι του 2023, ο 66χρονος star είχε επισκεφθεί τη Μύκονο, τη Σαντορίνη και την Κεφαλονιά.

Η παρουσία του στους Παξούς φυσικά, δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς αρκετοί Έλληνες και ξένοι τουρίστες τον αναγνώρισαν κι έσπευσαν να φωτογραφηθούν μαζί του, με τον ίδιο πάντα με το χαρακτηριστικό του χαμόγελο, – το σήμα κατατεθέν του- ζωγραφισμένο στο πρόσωπο του, να μην αρνείται σε κανέναν να απαθανατίσει τις στιγμές μαζί του.

«Σας χαιρετώ από την Ελλάδα. Απολαύσαμε ένα καταπληκτικό δείπνο στην ταβέρνα Βασίλης στον Λόγγο, στους Παξούς», έγραψε στην ανάρτησή του ο Μάτζικ Τζόνσον, όπου πέρα από τις φωτογραφίες, «ανέβασε» και δύο βίντεο, εκ των οποίων στο ένα φωτογραφίζεται με δύο μικρά παιδιά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Earvin “Magic” Johnson (@magicjohnson)

Αναμφίβολα η καλύτερη διαφήμιση για τη χώρα μας από έναν εκ των σπουδαιότερων αθλητών στην ιστορία του παγκόσμιου μπάσκετ.