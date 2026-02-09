Η Μακάμπι Τελ Αβίβ ενημέρωσε πως ο Τι Τζέι Λιφ θα υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση στον ώμο.

Αν και οι Ισραηλινοί είχαν γνωστοποιήσει πως η κατάστασή του θα επαναπροσδιοριζόταν μετά από τέσσερις εβδομάδες, ώστε ν΄ αποφασιστεί αν θα χρειαζόταν να περάσει την πόρτα του χειρουργείου, η σοβαρότητα της κατάστασής του υποχρέωσε το ιατρικό τιμ και τον 28χρονο Αμερικανό πάουερ φόργουορντ να επιλέξουν την επέμβαση άμεσα.

Ο Τι Τζέι Λιφ είχε υποστεί εξάρθρωση ώμου στις 3 Φεβρουαρίου, στη σημαντική εκτός έδρας νίκη με 95-93, επί της Παρτιζάν με καλάθι του Τζίμι Κλαρκ σε νεκρό χρόνο, στη Euroleague.