«Η θέση του Κάτας είναι σταθερή,» δήλωσε ο CEO της Μακάμπι Τελ Αβίβ, Άβι Μπεν Τελ, βάζοντας τέλος στα σενάρια αποχώρησής του από την τεχνική ηγεσία.

«Η συνάντηση που κάναμε προ ημερών δεν είχε σκοπό το … μέλλον του Όντεντ Κάτας. Έγινε για να συζητήσουμε για την κατάσταση της ομάδας, όσον αφορά στην επιστροφή της στο Ισραήλ για τους εντός έδρας αγώνες της Euroleague. Ο Σιμόν Μιζράχι δεν ήρθε από την … πίσω πόρτα στη συνάντηση. Η θέση του Κάτας είναι σταθερή. Υπήρξε μια συνάντηση την Κυριακή που έληξε μετά τα μεσάνυχτα. Την Τρίτη, η ομάδα πέταξε στο Μιλάνο για τον αγώνα εναντίον της Αρμάνι την περασμένη Τετάρτη. Η κατάσταση της ομάδας δεν είναι καλή και αυτός ήταν ο σκοπός της συνάντησης, να συζητήσουμε την κατάσταση. Ελπίζω και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να πάρουμε μαθήματα και να βελτιωθούμε. Κανείς στη Μακάμπι δεν παίρνει την τρέχουσα κατάσταση στα … ελαφρά» ήταν τα λόγια της τοποθέτησης του CEO της Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Δεν υπάρχει ένταση μεταξύ του Όντεντ και του Κλαούντιο (σ.σ. Κολντεμπέλα, Γενικός Διευθυντής Μακάμπι). Σε επαγγελματικό επίπεδο, υπάρχουν πάντα διαφωνίες, αλλά υπάρχει μια διαφορά μεταξύ αυτού και μιας ρήξης. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο».