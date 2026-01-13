Φτωχότερο είναι πλέον το γαλλικό ποδόσφαιρο, καθώς ο εμβληματικός Ρολάν Κουρμπίς, ο οποίος στο παρελθόν είχε αγωνιστεί για έναν χρόνο και στον Ολυμπιακό, τη Δευτέρα άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 72 ετών.

Ο πρόεδρος της χώρας, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος ως γνωστόν μεγάλος λάτρης του ποδοσφαίρου, απέτισε φόρο τιμής στον πρώην ποδοσφαιριστή, προπονητή και σχολιαστή, κάνοντας ειδική μνεία στην διαρκή επίδραση που είχε στο αθλητικό γίγνεσθαι της Γαλλίας.

«Ο Ρολάν Κουρμπίς αφήνει πίσω του την μνήμη ενός παθιασμένου ανθρώπου, τόσο ειλικρινούς όσο και γενναιόδωρου, ο οποίος πίστευε στην ομαδική εργασία και στην μετάδοση γνώσεων.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και η σύζυγός, του αποτίουν φόρο τιμής στην μνήμη μιας ηγετικής προσωπικότητας του γαλλικού ποδοσφαίρου», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων (AFP).

Τον άλλοτε προπονητή του στην Μπορντό αποχαιρέτησε και ο Ζινεντίν Ζιντάν. Ο «Ζιζού» με μία συγκινητική ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Instagram επισήμανε ότι ο εκλιπόντας υπήρξε σημαντική προσωπικότητα για εκείνον.

«Μόλις έμαθα για τον θάνατο του Ρολάντ. Είμαι λυπημένος, βαθιά συγκινημένος… Υπήρξε πολύ σημαντικός για μένα τόσο σε προπονητικό, όσο και σε ανθρώπινο επίπεδο. Ήταν ένας άνθρωπος ιδιαίτερα αγαπητός, αυθεντικός και ακέραιος.

Αυτή τη στιγμή σκέφτομαι την οικογένειά του, στην οποία εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια.

Αναπαύσου εν ειρήνη, Ρολάντ», έγραψε στην ανάρτησή του ο Ζιντάν.