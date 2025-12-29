Ο μέσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μπρούνο Φερνάντες, δουλεύει σκληρά για να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό από τον τραυματισμό του στον δικέφαλο μηριαίο μυ, ωστόσο δεν θα είναι έτοιμος για να αγωνιστεί στην αναμέτρηση της Τρίτης (30/12) για την Premier League απέναντι στη Γουλβς, όπως δήλωσε ο προπονητής Ρούμπεν Αμορίμ.

Ο Φερνάντες είχε σημειώσει τρία γκολ και είχε μοιράσει δύο ασίστ σε δύο αγώνες, πριν αναγκαστεί να αποχωρήσει τραυματίας κατά την ήττα της Γιουνάιτεντ με 2-1 από την Άστον Βίλα στις 21 Δεκεμβρίου.

Η 6η στη βαθμολογία Γιουνάιτεντ επέστρεψε στις νίκες την Παρασκευή (26/12) απέναντι στη Νιούκαστλ και η ομάδα του Αμορίμ θα επιδιώξει να κλείσει το ημερολογιακό έτος με ακόμη ένα τρίποντο εντός έδρας απέναντι στην ουραγό Γουλβς, η οποία μετρά 12 συνεχόμενες ήττες σε όλες τις διοργανώσεις.

«Είναι ο τύπος που παρακολουθεί την προπόνηση ακόμη και μετά τη θεραπεία. Πηγαίνει προς τα εκεί», είπε ο Αμορίμ για τον Φερνάντες. «Δεν ξέρω αν θέλει τη… δουλειά μου ή όχι, αλλά είναι ηγέτης. Δεν μπορεί να είναι από αυτούς που όταν δεν παίζουν, δεν μιλάνε και δεν επικοινωνούν. Μιλάει πάντα. Γι’ αυτό είναι ο αρχηγός. Ο Φερνάντες ήδη μας είπε ότι χρειάζεται να προπονηθεί, αλλά δεν ξέρουμε. Δεν έχει όμως καμία πιθανότητα να παίξει απέναντι στη Γουλβς, καμία».

Η Γιουνάιτεντ θα στερηθεί επίσης τους Κόμπι Μέινο, Ματάις ντε Λιχτ και Χάρι Μαγκουάιρ λόγω τραυματισμών, ενώ οι Νουσαΐρ Μαζραουί, Αμάντ Ντιαλό και Μπράιαν Μπεουμό απουσιάζουν λόγω συμμετοχής στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

«Θα γίνουμε καλύτερη ομάδα, γιατί όταν επιστρέψουν όλοι οι παίκτες, δεν θα παίζουμε συνεχώς με τρεις αμυντικούς», ανέφερε ο Αμορίμ. Ο προπονητής των «κόκκινων διαβόλων» τόνισε επίσης ότι η Γουλβς, η οποία παραμένει χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα, δεν πρέπει να υποτιμηθεί, μετά το γεγονός ότι λίγο έλειψε να αποσπάσει ισοπαλία από την πρωτοπόρο Άρσεναλ αυτόν τον μήνα, πριν τελικά ηττηθεί από αυτογκόλ στις καθυστερήσεις.

«Έδειξαν απέναντι στην Άρσεναλ ότι μπορούσαν να πάρουν τουλάχιστον έναν βαθμό. Στην Premier League ποτέ δεν ξέρεις. Έχουν τα προβλήματά τους, έχουμε κι εμείς τα δικά μας, αλλά δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Πρέπει να νικήσουμε, θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε το παιχνίδι», πρόσθεσε.