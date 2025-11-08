Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης
Τα είχε όλα, εκτός από νικητή, το σπουδαίο παιχνίδι στο «Tottenham Hotspur Stadium», με το οποίο «άνοιξε η αυλαία» της 11ης αγωνιστικής στην Premier League.
Πιο συγκεκριμένα η Τότεναμ και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2, σε ένα ματς χορταστικό με πολλές συγκινήσεις.
Οι «κόκκινοι διάβολοι» προηγήθηκαν στο σκορ λίγο μετά το πρώτο ημίωρο, ωστόσο οι «σπερς» «απάντησαν» με δύο γκολ μετά το 80΄, παίρνοντας το προβάδισμα με 2-1 στις καθυστερήσεις.
Εντούτοις, ο αγώνας είχε κι άλλες… συγκινήσεις, καθώς ο Ντε Λιχτ ισοφάρισε για τη Γιουνάιτεντ στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων, με αποτέλεσμα οι δύο ομάδες να… αρκεστούν στον βαθμό της ισοπαλίας.
Τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής:
Τότεναμ-Μάντσεστερ Γ. 2-2
(84΄ Τελ, 90+1΄ Ριτσάρλισον – 32΄ Μπεμό, 90+6΄ Ντε Λιχτ)
Έβερτον-Φούλαμ Έναρξη 17:00
Γουέστ Χαμ-Μπέρνλι Έναρξη 17:00
Σάντερλαντ-Άρσεναλ Έναρξη 19:30
Τσέλσι-Γουλβς Έναρξη 22:00
Άστον Βίλα-Μπόρνμουθ 9/11
Μπρέντφορντ-Νιούκαστλ 9/11
Κρίσταλ Πάλας-Μπράιτον 9/11
Νότιγχαμ Φόρεστ-Λιντς 9/11
Μάντσεστερ Σίτι-Λίβερπουλ 9/11
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 10 αγώνες)
Άρσεναλ 25
Μάντσεστερ Σίτι 19
Τότεναμ 18 -11αγ.
Λίβερπουλ 18
Σάντερλαντ 18
Μπόρνμουθ 18
Μάντσεστερ Γ. 18 -11αγ.
Τσέλσι 17
Κρίσταλ Πάλας 16
Μπράιτον 15
Άστον Βίλα 15
Μπρέντφορντ 13
Νιούκαστλ 12
Έβερτον 12
Φούλαμ 11
Λιντς 11
Μπέρνλι 10
Γουέστ Χαμ 7
Νότιγχαμ Φόρεστ 6
Γουλβς 2