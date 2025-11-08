Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Τα είχε όλα, εκτός από νικητή, το σπουδαίο παιχνίδι στο «Tottenham Hotspur Stadium», με το οποίο «άνοιξε η αυλαία» της 11ης αγωνιστικής στην Premier League.

Πιο συγκεκριμένα η Τότεναμ και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2, σε ένα ματς χορταστικό με πολλές συγκινήσεις.

ΤΑ HIGHLIGHTS TOY ΑΓΩΝΑ

Οι «κόκκινοι διάβολοι» προηγήθηκαν στο σκορ λίγο μετά το πρώτο ημίωρο, ωστόσο οι «σπερς» «απάντησαν» με δύο γκολ μετά το 80΄, παίρνοντας το προβάδισμα με 2-1 στις καθυστερήσεις.

Εντούτοις, ο αγώνας είχε κι άλλες… συγκινήσεις, καθώς ο Ντε Λιχτ ισοφάρισε για τη Γιουνάιτεντ στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων, με αποτέλεσμα οι δύο ομάδες να… αρκεστούν στον βαθμό της ισοπαλίας.

Τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής:

Τότεναμ-Μάντσεστερ Γ. 2-2

(84΄ Τελ, 90+1΄ Ριτσάρλισον – 32΄ Μπεμό, 90+6΄ Ντε Λιχτ)

Έβερτον-Φούλαμ Έναρξη 17:00

Γουέστ Χαμ-Μπέρνλι Έναρξη 17:00

Σάντερλαντ-Άρσεναλ Έναρξη 19:30

Τσέλσι-Γουλβς Έναρξη 22:00

Άστον Βίλα-Μπόρνμουθ 9/11

Μπρέντφορντ-Νιούκαστλ 9/11

Κρίσταλ Πάλας-Μπράιτον 9/11

Νότιγχαμ Φόρεστ-Λιντς 9/11

Μάντσεστερ Σίτι-Λίβερπουλ 9/11

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 10 αγώνες)

Άρσεναλ 25

Μάντσεστερ Σίτι 19

Τότεναμ 18 -11αγ.

Λίβερπουλ 18

Σάντερλαντ 18

Μπόρνμουθ 18

Μάντσεστερ Γ. 18 -11αγ.

Τσέλσι 17

Κρίσταλ Πάλας 16

Μπράιτον 15

Άστον Βίλα 15

Μπρέντφορντ 13

Νιούκαστλ 12

Έβερτον 12

Φούλαμ 11

Λιντς 11

Μπέρνλι 10

Γουέστ Χαμ 7

Νότιγχαμ Φόρεστ 6

Γουλβς 2