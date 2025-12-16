Το ματς της… χρονιάς στην Premier League προσέφεραν στο κοινό της κατά πολλούς κορυφαίας Λίγκας του κόσμου, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Μπόρνμουθ, με το τελικό κι εντυπωσιακό 4-4 να «σφραγίζει» τις προσπάθειες των δύο ομάδων, σ’ ένα παιχνίδι γεμάτο από απίθανες ανατροπές, με το οποίο ολοκληρώθηκε η 16η αγωνιστική.

Η Γιουνάιτεντ μπροστά βάζει, αλλά στην άμυνά της εξακολουθεί να… μπάζει. Προηγήθηκε στο 13′ με τον Ντιαλό, με τον Σεμένιο να «απαντάει» στο 40′, τιμωρώντας τις αμυντικές αδυναμίες των γηπεδούχων. Η κεφαλιά του Κασεμίρο στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου και η γκέλα του γκολκίπερ της Μπόρνμουθ, Πέτροβιτς έδωσαν ξανά προβάδισμα στους «κόκκινους διαβόλους», όμως οι φιλοξενούμενοι δεν το… παράτησαν.

Αντίθετα μπήκαν αποφασισμένοι στο δεύτερο ημίχρονο κι αφού ισοφάρισαν πρώτα με τον Εβανίλσον στο 28ο δευτερόλεπτο, πήραν και το προβάδισμα με το απευθείας φάουλ του Ταβερνίερ. Με τον ίδιο τρόπο (απευθείαςε φάουλ στο «παραθυράκι») απάντησε κι ο Μπρούνο Φερνάντες στο 77′, ενώ στο 79′ ο Κούνια έκανε ανατροπή στην… ανατροπή.

Ο τελευταίος λόγος όμως ανήκε στην σκληροτράχηλη ομάδα του Άντονι Ιράολα, με τον Κρουπί να διαμορφώνει στο 84′ το τελικό 4-4! Στο φινάλε μάλιστα ο Λάμενς δεν επέτρεψε πρώτα στον Μπρουκς και λίγο μετά στον Κρουπί να κάνουν το 4-5, πραγματοποιώντας απίθανες επεμβάσεις, που κράτησαν τον ένα βαθμό στην ομάδα του Αμορίμ, η οποία ισοβαθμεί στους 26 βαθμούς με τις Σάντερλαντ, Λίβερπουλ και Κρίσταλ Πάλας.

Η 16η αγωνιστική:

Τσέλσι-Έβερτον 2-0 (21′ Πάλμερ, 45’+1 Γκουστό)

Λίβερπουλ-Μπράιτον 2-0 (1′,60′ Εκιτικέ)

Μπέρνλι-Φούλαμ 2-3 (21′ Ουγκοτσούκβου, 86′ Σονε – 9′ Σμιθ-Ρόου, 31′ Μπάσεϊ, 58′ Γουίλσον)

Άρσεναλ-Γουλβς 2-1 (70′ αυτ. Τζόνστον, 90’+4 αυτ. Μοσκέρα – 90′ Αροκοντάρε)

Κρίσταλ Πάλας-Μάντσεστερ Σίτι 0-3 (41′,89’πεν. Χάαλαντ, 69′ Φόντεν)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Τότεναμ 3-0 (28′,50′ Χάντσον-Οντόι, 79′ Σανγκαρέ)

Σάντερλαντ-Νιούκαστλ 1-0 (46′ αυτ. Βολτεμάντε)

Γουέστ Χαμ-Άστον Βίλα 2-3 (1′ Φερνάντες, 24′ Μπόουεν – 9′ αυτ. Μαυροπάνος, 50′,79′ Ρότζερς)

Μπρέντφορντ-Λιντς 1-1 (70′ Χέντερσον – 82′ Κάλβερτ-Λιούιν)

Μάντσεστερ Γ.-Μπόρνμουθ 4-4 (13′ Ντιάλο, 45’+4′ Κασεμίρο, 77′ Φερνάντες, 79′ Κούνια – 40′ Σεμένιο, 46′ Εβανίλσον, 52′ Ταβερνίερ, 84′ Κρουπί)

Βαθμολογία (σε 16 αγώνες)

Άρσεναλ 36

Μάντσεστερ Σίτι 34

Άστον Βίλα 33

Τσέλσι 28

Κρίσταλ Πάλας 26

Μάντσεστερ Γ. 26

Λίβερπουλ 26

Σάντερλαντ 26

Έβερτον 24

Μπράιτον 23

Τότεναμ 22

Νιούκαστλ 22

Μπόρνμουθ 21

Φούλαμ 20

Μπρέντφορντ 20

Νότιγχαμ Φόρεστ 18

Λιντς 16

Γουέστ Χαμ 13

Μπέρνλι 10

Γουλβς 2