Η Άρσεναλ ήταν η μεγάλη νικήτρια στο ντέρμπι της πρεμιέρας της Premier League για τη σεζόν 2025/26.

Με τον Νταβίντ Ράγια να πραγματοποιήσει σωρεία επεμβάσεων και τον Ρικάρντο Καλαφιόρι να σκοράρει νωρίς, η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα πέρασε νικηφόρα από το «Ολντ Τράφορντ», κερδίζοντας με 1-0 τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που πάλεψε αλλά δεν μπόρεσε να πάρει ούτε τον βαθμό.

Οι «κανονιέρηδες» ήταν εκείνοι που άνοιξαν το σκορ, μόλις στο 13ο λεπτό. Από εκτέλεση κόρνερ του Ντέκλαν Ράις και λανθασμένη έξοδο του Αλτάι Μπαγιντίρ, με κεφαλιά από κοντά και, ουσιαστικά σε κενή εστία, ο Ρικάρντο Καλαφιόρι έκανε το 0-1.

Ο Μπριάν Εμπουεμό (6′, 25′) ήταν ο πιο δραστήριος των «κόκκινων διαβόλων» αλλά ο Πατρίκ Ντορκού πλησίασε πιο κοντά στην ισοφάριση στο ημίωρο – το μακρινό σουτ του βρήκε στο δοκάρι του Νταβίντ Ράγια κι έφυγε άουτ.

Ματέους Κούνια (33′ και 38′) και Μάρτιν Έντεγκααρντ (35′) έκαναν τις προσπάθειές τους, εκατέρωθεν, ωστόσο το 0-1 έμεινε ως το φινάλε του πρώτου μέρους.

Το δεύτερο ξεκίνησε με τους παίκτες του Ρούμπεν Αμορίμ να προσπαθούν να πιέσουν. Το σουτ του Μέισον Μάουντ (49′) μπλοκαρίστηκε από τα σώματα των αμυνόμενων ενώ αυτό του Μπρούνο Φερνάντες (57′) έδιωξε σε κόρνερ ο Ράγια.

Εν συνεχεία ο γκολκίπερ της Άρσεναλ συνέχισε τις σωτήριες επεμβάσεις κι έτσι βοήθησε την ομάδα του να φύγει με το τρίποντο από το «Θέατρο των Ονείρων».

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής:

Λίβερπουλ-Μπόρνμουθ 4-2

(37΄ Εκτικέ, 49΄Χάκπο, 88΄ Κιέζα, 95΄ Σαλάχ – 64΄ & 76΄ Σεμένιο)

Άστον Βίλα-Νιούκαστλ 0-0

Μπράιτον-Φούλαμ 1-1

(55′ πέν. Ο’Ρίλεϊ – 90’+7′ Μουνίς)

Σάντερλαντ-Γουέστ Χαμ 3-0

(61′ Μαγιέντα, 73′ Μπαλάρντ, 90’+2′ Ισιντόρ)

Τότεναμ-Μπέρνλι 3-0

(10′, 60′ Ρισάρλισον, 66′ Τζόνσον)

Γουλβς-Μάντσεστερ Σίτι 0-4

(34΄ & 61΄ Χααλαντ, 66΄ Ράιντερς, 81΄ Σερκί)

Νότιγχαμ-Μπρέντφορντ 3-1

(5΄ & 45+2΄ Γουντ, 42΄ Εντογιέ – 78΄ πεν. Τιάγκο)

Τσέλσι-Κρίσταλ Πάλας 0-0

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Αρσεναλ 0-1

(13′ Καλαφιόρι)

Λιντς-Εβερτον 18/8