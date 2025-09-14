Ποιος θα μπορούσε να προβλέψει πριν από μία δεκαετία, ότι η Μάντσεστερ Σίτι θα εξελισσόταν στο απόλυτο «αφεντικό» του Μάντσεστερ; … Εκτός από τους τίτλους όπου υπερτερεί μακράν της μεγάλης της αντιπάλου στο διάστημα αυτό, υπήρξαν και στιγμές που έκανε … πλάκα στη Γιουνάιτεντ. Μία από αυτές ήταν και στο ντέρμπι του «Etihad», όπου οι «Πολίτες» επικράτησαν άνετα 3-0.
Μολονότι βρίσκεται σε κακή κατάσταση, η ομάδα του Γκουαρντιόλα δεν χάνει από τη Γιουνάιτεντ! Έχει στις τάξεις της και τον κορυφαίο σύγχρονο σκόρερ των ευρωπαϊκών γηπέδων, καθώς ο Έρλινγκ Χάαλαντ σκόραρε δύο φορές και συμπλήρωσε 7 γκολ μέσα σε 5 ημέρες αφού είχε βάλει 5 στο 11-1 της Εθνικής Νορβηγίας επί της Μολδαβίας.
Η 4η αγωνιστική:
Άρσεναλ-Νότιγχαμ Φόρεστ 3-0 (32′, 79′ Θουμπιμέντι, 46′ Γκιόκερες)
Μπόρνμουθ-Μπράιτον 2-1 (18′ Σκοτ, 61′ πέν. Σεμένιο – 48′ Μιτόμα)
Κρίσταλ Πάλας-Σάντερλαντ 0-0
Έβερτον-Άστον Βίλα 0-0
Φούλαμ-Λιντς 1-0 (90’+4 αυτ. Γκούντμουντσον)
Νιούκαστλ-Γουλβς 1-0 (29′ Βόλτεμαντε)
Γουέστ Χαμ-Τότεναμ 0-3 (47′ Σαρ, 57′ Μπέργκβαλ, 64′ φαν ντε Φεν)
Μπρέντφορντ-Τσέλσι 2-2 (35΄ Σάντε, 90+3΄ Καρβάλιο – 61΄ Πάλμερ, 85΄ Καϊσέδο)
Μπέρνλι-Λίβερπουλ 0-1 (90’+3 πέν. Σαλάχ)
Μάντσεστερ Σίτι-Μάντσεστερ Γ. 3-0 (18΄ Φόντεν, 53΄,68΄ Χάαλαντ)
Βαθμολογία (σε 4 αγώνες)
Λίβερπουλ 12
Άρσεναλ 9
Τότεναμ 9
Μπόρνμουθ 9
Τσέλσι 8
Έβερτον 7
Σάντερλαντ 7
Μάντσεστερ Σίτι 6
Κρίσταλ Πάλας 6
Φούλαμ 5
Νιούκαστλ 5
Μάντσεστερ Γ. 4
Νότιγχαμ Φόρεστ 4
Μπράιτον 4
Λιντς 4
Μπρέντφορντ 4
Μπέρνλι 3
Γουέστ Χαμ 3
Άστον Βίλα 2
Γουλβς 0