Ποιος θα μπορούσε να προβλέψει πριν από μία δεκαετία, ότι η Μάντσεστερ Σίτι θα εξελισσόταν στο απόλυτο «αφεντικό» του Μάντσεστερ; … Εκτός από τους τίτλους όπου υπερτερεί μακράν της μεγάλης της αντιπάλου στο διάστημα αυτό, υπήρξαν και στιγμές που έκανε … πλάκα στη Γιουνάιτεντ. Μία από αυτές ήταν και στο ντέρμπι του «Etihad», όπου οι «Πολίτες» επικράτησαν άνετα 3-0.

Μολονότι βρίσκεται σε κακή κατάσταση, η ομάδα του Γκουαρντιόλα δεν χάνει από τη Γιουνάιτεντ! Έχει στις τάξεις της και τον κορυφαίο σύγχρονο σκόρερ των ευρωπαϊκών γηπέδων, καθώς ο Έρλινγκ Χάαλαντ σκόραρε δύο φορές και συμπλήρωσε 7 γκολ μέσα σε 5 ημέρες αφού είχε βάλει 5 στο 11-1 της Εθνικής Νορβηγίας επί της Μολδαβίας.

Η 4η αγωνιστική:

Άρσεναλ-Νότιγχαμ Φόρεστ 3-0 (32′, 79′ Θουμπιμέντι, 46′ Γκιόκερες)

Μπόρνμουθ-Μπράιτον 2-1 (18′ Σκοτ, 61′ πέν. Σεμένιο – 48′ Μιτόμα)

Κρίσταλ Πάλας-Σάντερλαντ 0-0

Έβερτον-Άστον Βίλα 0-0

Φούλαμ-Λιντς 1-0 (90’+4 αυτ. Γκούντμουντσον)

Νιούκαστλ-Γουλβς 1-0 (29′ Βόλτεμαντε)

Γουέστ Χαμ-Τότεναμ 0-3 (47′ Σαρ, 57′ Μπέργκβαλ, 64′ φαν ντε Φεν)

Μπρέντφορντ-Τσέλσι 2-2 (35΄ Σάντε, 90+3΄ Καρβάλιο – 61΄ Πάλμερ, 85΄ Καϊσέδο)

Μπέρνλι-Λίβερπουλ 0-1 (90’+3 πέν. Σαλάχ)

Μάντσεστερ Σίτι-Μάντσεστερ Γ. 3-0 (18΄ Φόντεν, 53΄,68΄ Χάαλαντ)

Βαθμολογία (σε 4 αγώνες)

Λίβερπουλ 12

Άρσεναλ 9

Τότεναμ 9

Μπόρνμουθ 9

Τσέλσι 8

Έβερτον 7

Σάντερλαντ 7

Μάντσεστερ Σίτι 6

Κρίσταλ Πάλας 6

Φούλαμ 5

Νιούκαστλ 5

Μάντσεστερ Γ. 4

Νότιγχαμ Φόρεστ 4

Μπράιτον 4

Λιντς 4

Μπρέντφορντ 4

Μπέρνλι 3

Γουέστ Χαμ 3

Άστον Βίλα 2

Γουλβς 0