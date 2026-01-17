Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επικράτησε με 2-0 της Μάντσεστερ Σίτι στο «Όλντ Τράφορντ», στο πρώτο ντέρμπι του Μάντσεστερ για το 2026, στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της Premier League. Με τη νίκη αυτή, οι «κόκκινοι διάβολοι» ανέβηκαν –προσωρινά– στην 4η θέση της βαθμολογίας με 35 βαθμούς, ενώ το αποτέλεσμα έδωσε στην πρωτοπόρο Άρσεναλ τη δυνατότητα να αυξήσει τη διαφορά της από την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα.

Στο ντεμπούτο του Μάικλ Κάρικ στον πάγκο της Γιουνάιτεντ, οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο από το ξεκίνημα και δημιούργησαν πολλές ευκαιρίες. Στο 3ο λεπτό, η κεφαλιά του Μαγκουάιρ σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι, ενώ στο πρώτο ημίχρονο ακυρώθηκαν δύο γκολ των «κόκκινων διαβόλων», στο 34’ με τον Ντιαλό και στο 41’ με τον Μπρούνο Φερνάντες, αμφότερα για οφσάιντ. Στο φινάλε της αναμέτρησης (90’), ο Ντιαλό είχε νέο δοκάρι, χάνοντας την ευκαιρία να διευρύνει το σκορ.

Η υπεροχή της Γιουνάιτεντ αποτυπώθηκε στο δεύτερο μέρος, με τον Μπεμό να ανοίγει το σκορ στο 65ο λεπτό και τον Ντοργκού να διαμορφώνει το τελικό 2-0 στο 76’. Η Σίτι παρουσιάστηκε χωρίς ένταση και ουσιαστική αντίδραση, με τη Γιουνάιτεντ να φτάνει σε μια δίκαιη επικράτηση.

Η 22η αγωνιστική:

Μάντσεστερ Γ.-Μάντσεστερ Σίτι 2-0 (65′ Μπεμό, 76′ Ντοργκού )

Τσέλσι-Μπρέντφορντ 17/1

Λιντς-Φούλαμ 17/1

Λίβερπουλ-Μπέρνλι 17/1

Σάντερλαντ-Κρίσταλ Πάλας 17/1

Τότεναμ-Γουέστ Χαμ 17/1

Νότιγχαμ Φόρεστ-Άρσεναλ 17/1

Γουλβς-Νιούκαστλ 18/1

Άστον Βίλα-Έβερτον 18/1

Μπράιτον-Μπόρνμουθ 19/1

Βαθμολογία (σε 21 αγώνες)

Άρσεναλ 49

Μάντσεστερ Σίτι 43 -22αγ.

Άστον Βίλα 43

Μάντσεστερ Γ. 35 -22αγ.

Λίβερπουλ 35

Μπρέντφορντ 33

Νιούκαστλ 32

Τσέλσι 31

Φούλαμ 31

Σάντερλαντ 30

Μπράιτον 29

Έβερτον 29

Κρίσταλ Πάλας 28

Τότεναμ 27

Μπόρνμουθ 26

Λιντς 22

Νότιγχαμ Φόρεστ 21

Γουέστ Χαμ 14

Μπέρνλι 13

Γουλβς 7